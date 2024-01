BBB 24: Yasmin Brunet lamenta climão com Vanessa Lopes: 'Melhor não ter falado'

Vanessa Lopes e Yasmin Brunet conversaram sobre questões do passado envolvendo as duas antes do BBB 24

Yasmin Brunet ficou bastante chateada com a conversa que teve com Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo, durante a tarde desta sexta-feira (12). Na ocasião, elas tentaram falar sobre uma polêmica envolvendo as duas e o surfista Gabriel Medina, ex-marido da modelo.

A conversa, no entanto, não saiu como o esperado e acabou causando um climão entre as sisters. Após o ocorrido, já com outros brothers, a filha de Luiza Brunet revelou como se sentiu com o momento.

No quarto do líder, Yasmin relatou o diálogo que teve com Vanessa Lopes para Giovanna Pitel, Fernanda e Rodriguinho. "Ela não quis ouvir. Ela falou tudo que ela queria falar e, quando eu queria falar, ela falou: 'Não quero ouvir, por favor'", disse a modelo.

"Você acha que na sua vez de falar ela não quis ouvir?", perguntou Giovanna. "Não, não acho. Foi o que aconteceu. Ela instigou um negócio dentro de mim. Ela meio que se libertou de tudo que ela queria falar", declarou a ex do surfista.

"Não teve uma reciprocidade", opinou Rodriguinho. "Era melhor não ter falado nada, entendeu? Ter deixado para falar tudo lá fora estava ótimo", concluiu Yasmin Brunet.

Yasmin ficou magoado por não poder ter falado o lado dela depois da Vanessa colocar pra fora tudo que quis 🥲 pic.twitter.com/Q30zRjqUv2 — acervo (@acervobad) January 12, 2024

Entenda como foi a conversa entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes:

Reunidas no quarto, as participantes do BBB 24 conversaram sobre como se sentiram ao se encontrarem dentro do reality show após os rumores envolvendo suas vidas pessoais. Então, Vanessa Lopes pediu perdão por já ter criticado a loira para pessoas próximas.

"Eu tinha medo de você. Eu não estou brincando, amiga. Me perdoa, de verdade, por tudo o que eu já falei e por não ter nem pensado nas suas dores ou que eu poderia te conhecer melhor. Sei que a gente não tinha situação para se conhecer, então acredito que aconteceu no momento certo", disse a influenciadora.

Ao longo da conversa, Yasmin Brunet falou sobre o ex-marido, o surfista Gabriel Medina. Antes do início do BBB 24, o pai de Vanessa Lopes confirmou que a filha viveu um affair com o famoso após o término de seu casamento com a modelo.

"As pessoas não têm noção do que foi o término. Não tenho noção do que você sabe sobre isso… Foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como escolheu levar as coisas, não foi igual", disse ela. Porém, Vanessa disse que não ficava confortável em ouvir porque conhece as pessoas.

Com isso, Yasmin ficou chateada. "Era melhor não ter falado nada. Agora a gente não fala mais desse assunto. Eu não vou ter mais uma vez como falar, mas de boa. Eu vou para lá porque está me fazendo mal, mas eu te entendo", disse ela, que saiu do quarto e deixou Vanessa com os outros brothers.