MC Binn manda ‘indireta’ sobre o novo romance entre Lucas Buda e sua prima

Pode isso? MC Binn manda recado sobre o possível affair entre Lucas Buda e sua prima, Nina Capelly, e revela se eles continuam amigos

No último domingo, 5, MC Binn surpreendeu ao fazer uma declaração em meio aos rumores sobre um romance entre seu ex-colega de confinamento, Lucas Henrique, o Buda, e sua prima, a cantora Nina Capelly. Depois de se encontrarem para curtir um churrasco na casa de Rodriguinho, ele comentou sobre o affair de uma forma inusitada.

Através dos stories do Instagram, MC Binn, anteriormente conhecido como MC Bin Laden, compartilhou um vídeo dentro do carro ao lado de Buda. Enquanto ligava o som, escolheu uma música curiosa: "Quer Voar", de Matuê. No momento em que a canção menciona 'comedor de prima', o funkeiro filmou o professor de educação física, como uma indireta certeira.

No entanto, ao contrário do esperado, os dois caíram na risada e mostraram que a amizade segue firme e forte diante dos rumores. Para quem não acompanhou, a cantora Nina Capelly, que é prima de MC Binn, viveu um affair com o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda. O romance veio à tona há poucos dias, mas parece que já entrou em crise.

🚨FAMOSOS: MC Binn brinca com Lucas Buda e coloca música para tocar: “Famoso comedor de prima”. pic.twitter.com/1eN4TJAMvD — CHOQUEI (@choquei) May 5, 2024

No último sábado, 4, Nina usou as redes sociais para detonar a postura dele: "Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, tô mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade...", disse ela.

A cantora completou: "Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione". O vídeo foi reproduzido em várias páginas de fofoca no Instagram, mas ela apagou o registro do seu perfil no Instagram e não voltou a se pronunciar.

Lucas Henrique revela falta de trabalho e dívidas após BBB:

Além das polêmicas, parece que o pós-BBB não está sendo muito positivo para todos os participantes e como nos últimos anos em que os brothers já saiam cheios de trabalho. Após Juninho mostrar que voltou a trabalhar como motoboy, Lucas Henrique, o Buda, revelou que está até com dívidas depois de deixar o programa.

Enquanto sua ex-esposa, Camila Moura, está fazendo diversas publicidades para mais de seus três milhões de seguidores, Buda comentou em entrevista à Quem que não está com muitas propostas de trabalho: "Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível", falou.