Motoboy, Juninho fala sobre oportunidades após o BBB 24: 'Ainda não aconteceu'

Ex-participante do BBB 24, Juninho comentou sobre seu retorno à profissão original como motoboy após eliminação do reality show

Ex-participante do BBB 24, Antonio Carlos Junior, o Juninho, contou ao público que já retomou seu trabalho como motoboy depois que foi eliminado do reality show da TV Globo. No início desta semana, através de suas redes sociais, ele publicou um vídeo descontraído avisando que não tinha enriquecido após o programa.

Em entrevista ao site Quem, Juninho falou um pouco sobre sua vida pós-reality e explicou que ainda não conseguiu engatar a carreira como influenciador digital. "Meu pós está divertido, animado, recebendo convites bacanas. E na correria de motoboy porque tenho que ganhar uma grana e as publis ainda estão se desenvolvendo. Inclusive estou aí, aberto, tá galera", declarou ele.

Em seguida, o ex-BBB contou que recebe bastante carinho e apoio dos fãs, que o incentivam a não desistir de trabalhar com a internet. "Então estou nesse corre para pegar uma grana e me divertindo bastante. Recebendo muito carinho, infinitamente, nas ruas. A galera me abraça muito, me incentivando, me apoiando a continuar tentando a vida de influenciador e buscar publicidades. Ainda não aconteceu pra mim", disse.

Ele, que foi o sétimo participante eliminado do BBB 24, revelou que chegou a fazer uma propaganda para o segmento dos motociclistas: "Tem aparecido umas coisas nessa linha. Os motoboys também pedem para que eu siga como representante deles, então é uma mão dupla positiva. Torço para que apareçam outras coisas e publis", relatou Juninho.

Por fim, o motoboy explicou que ficou surpreso ao perceber que seu vídeo falando sobre retornar ao trabalho original havia viralizado nas redes sociais. "O que esperamos, e o público também, é que a pessoa vire um artista da noite para o dia após o programa. Me sinto merecedor por ter estado lá e torço para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Tenho muita honra em exercer minha função de motoboy e fico feliz com o carinho e apoio para que outras coisas aconteçam. Joguei nas mãos de Deus e espero que aconteça o melhor", finalizou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Carlos da Silva Jr (@motoboy.juninho)

Juninho estreita relação com a filha após BBB 24

Durante sua passagem pelo BBB 24, Juninho emocionou o Brasil ao falar do amor pela filha, Clara. Agora, após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o motoboy não quer deixar de lado a relação com a herdeira e já conta os dias para matar a saudade. Em conversa com a CARAS Brasil, ele contou que estreitou o relacionamento com a jovem depois de sair do reality show.