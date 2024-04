Juninho retorna ao trabalho como motoboy após BBB 24: ‘Partiu entregas’

Motoboy Juninho revela que precisou retornar ao trabalho com entregas mesmo após sua passagem pelo BBB 24

Na última segunda-feira, 22, o ex-participante do Big Brother Brasil 24, Juninho usou as redes sociais para revelar que já retornou ao seu trabalho como motoboy depois que foi eliminado do reality show da Globo. Em um vídeo, ele ironizou os rumores de que teria enriquecido após o programa e afirmou estar pronto para retomar a rotina de entregas.

Antonio Carlos Junior, que conta com quase 200 mil seguidores em sua conta, publicou um vídeo brincando com seu retorno ao trabalho: "Alguém: 'nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?'. Eu: 'Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'", ele escreveu enquanto pegava o capacete para realizar as entregas.

Na legenda, o motoboy compartilhou que mantém a esperança, mas enquanto a riqueza não chega, está determinado a continuar trabalhando: “Segundou com verdades hahaha Mas se for da sua vontade, Deus, seu filho está pronto! Enquanto isso, partiu entregas”, Juninho escreveu ao revelar que retomou seu antigo trabalho.

Nos comentários, os seguidores aplaudiram a atitude do motoboy e também deram conselhos para ele continuar a criar conteúdo nas redes sociais: “Pois eu engajo qualquer publicidade que você fizer”, disse uma seguidora. “Faz um conteúdo mano rodando o Brasil de moto vai ficar top”, comentou mais um. “Tenho certeza que vai dar certo”, apoiou uma terceira.

Vale lembrar que Juninho foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 24. Durante sua trajetória, ele chegou a enfrentar três paredões, mas deixou o programa com 60,35% dos votos em uma berlinda quádrupla, contra Alane, Beatriz e Isabelle. Depois de deixar a casa, ele chegou a fazer algumas publicidades em seu perfil no Instagram.

Em conversa com a CARAS Brasil, Juninho também falou sobre os planos para o futuro: "Agora é aproveitar as oportunidades que ano vai apresentar, o jogo acabou para mim mas o frisson de ser Ex-BBB ainda vai perdurar por muito tempo! Espero conseguir mostrar mais de mim, mostrar a luta diária de um motoboy que é a minha classe”, contou.

Juninho estreita relação com a filha após BBB 24:

Durante sua passagem pelo BBB 24, Juninho emocionou o Brasil ao falar do amor pela filha, Clara. Agora, após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o motoboy não quer deixar de lado a relação com a herdeira e já conta os dias para matar a saudade. Em conversa com a CARAS Brasil, ele contou que estreitou o relacionamento com a jovem depois de sair do reality show.