Saiba quem é Nina Capelly, cantora apontada como nova affair de Lucas Henrique

A cantora Nina Campelly, apontada como a nova affair de Lucas Henrique, já postou um vídeo cantando ao lado do ex-BBB nas redes sociais

Lucas Henrique, ex-participante do Big Brother Brasil 24, pode estar vivendo um novo amor. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o professor fez a fila andar após o fim de seu casamento com Camila Moura. Mas quem é a affair de Buda?

O ex-BBB estaria se relacionando com a cantora Nina Capelly, de 27 anos. Recentemente a artista, que já gravou vários singles, lançou a música 'Rebelde', em parceria com DJ Phell 011 e produção do Kondzilla.

Nina e Buda, aliás, se conheceram através da empresária da cantora, e estão juntos há duas semanas. Os dois, aliás, já surgiram juntos no perfil oficial da famosa, que conta com mais de 120 mil seguidores, cantando um trecho da música 'Jó', da cantora gospel Midian Lima. "Ele merece toda glória", escreveu ela na legenda.

Camila Moura fala sobre possibilidade de reatar com Lucas Henrique

Recentemente, Lucas Henrique contou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que está em conversando com frequência com sua ex-esposa, Camila Moura, e deixou em aberto a possibilidade de reconciliação. Contudo, a influenciadora garantiu que não é bem assim que as coisas estão acontecendo.

"Não sentamos para conversar ainda, por conta da agenda. Ela está em São Paulo, e eu no Rio. Mas temos conversado frequentemente por videochamadas. Não posso dizer se terá volta, porque ainda estamos confusos em relação ao nosso sentimento. Só o tempo irá dizer", disse ele.

Mas parece que a história não é bem assim. Em nota enviada a Quem, a assessoria da professora de história disse que o ex-casal estava em contato, mas não da maneira como foi explicada por Buda. "Camila realmente conversou com o Lucas, mas todas às vezes para resolver assuntos de ordem burocrática, em momento algum foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Camila não está voltando com ninguém e nem pensando nisso", disse o comunicado. Saiba mais!