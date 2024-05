Whindersson Nunes surpreende ao mandar recado para ex-noiva: ‘Fique à vontade’

Nova chance? Whindersson Nunes volta a seguir sua ex-noiva nas redes sociais e surpreende ao se declarar publicamente para Maria Lina

Na última segunda-feira, 20, o humorista Whindersson Nunes surpreendeu ao mandar um recado carinhoso para sua ex-noiva, Maria Lina. Depois de voltar a seguir a empresária e influenciadora digital nas redes sociais, o comediante fez questão de elogiá-la publicamente nos comentários e ganhou torcida por uma possível reconciliação.

Em seu perfil no Instagram, Maria Lina compartilhou que estava retomando sua rotina de treinos após um período afastada da academia, já que estava trabalhando como voluntária para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. De volta aos exercícios, ela postou um álbum de fotos e vídeos, brincando na legenda da publicação.

“Com licença, será que eu posso postar uma 'fota' bonita?", Maria escreveu e ganhou uma mensagem do ex-noivo nos comentários: "Opa, fique à vontade", disse o humorista, que acrescentou um emoji ‘suspirando’. Logo, a interação inusitada levantou rumores de uma possível reconciliação e ganhou curtida de mais de 19 mil seguidores.

Para quem não se lembra, Whindersson e Maria terminaram o relacionamento em agosto de 2021, depois de 10 meses juntos. Em maio do mesmo ano, eles acabaram perdendo o filho que teriam, o pequeno João Miguel, que morreu dois dias após nascer de forma prematura. Após a separação, o humorista deixou de seguir a ex-noiva.

Vale lembrar também que no começo do ano, Maria Lina voltou a se pronunciar sobre o término depois que o humorista deu a entender que contaria o verdadeiro motivo da separação e ‘não seria bonito’ para a ex-noiva. No entanto, ela rebateu: "Eu não tenho nada a esconder, referente ao fim do meu relacionamento com o Whindersson”, iniciou.

“Não existe nada que eu tenha a esconder. Eu acredito que ele conhece muito bem a mulher com quem se envolveu. Porque ele se envolveu comigo por um motivo. Ele conhece a minha índole, minha criação. Eu também conheço muito bem ele, então o respeito por isso. Eu sei o coração que ele tem. Então, para mim, é tudo muito bem resolvido”, Maria relatou.

Whindersson Nunes brigou com Janja:

Enquanto Maria Lina trabalhava como voluntária no RS, Whindersson Nunes estava ajudando de um jeito diferente. Inclusive, ele estava recebendo pedidos para se candidatar à presidência depois que trocou farpas com a primeira-dama do país, Janja da Silva. Os comentários dos fãs se intensificaram após o humorista compartilhar um teste de um dispositivo para resgate de animais de grande porte.

A briga entre Whindersson Nunes e Janja começou após o humorista debochar sobre a participação da primeira-dama no resgate do cavalo Caramelo, nesta quinta-feira, 9. O animal ficou nacionalmente conhecido após ser filmado se equilibrando em cima de um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul; entenda a confusão entre o humorista e a primeira-dama.