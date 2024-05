Ana Maria Braga retoma carreira de cantora durante o ‘Mais Você’: 'Divertidíssimo'

No Mais Você, desta terça-feira, 21, Ana Maria Braga mostrou trecho do clipe 'O Amor é Braga'; apresentadora lembrou que chegou a gravar um CD no passado

Ana Maria Braga contou que reviveu os seus tempos de cantora durante um trabalho e revelou que vai lançar uma música e até videoclipe da canção. No Mais Você desta terça-feira, 21,, a apresentadora mostrou um trechinho de "O Amor é Braga" e se divertiu ao relembrar dos tempos de sua carreira musical.

"Não sei se vocês sabem, mas eu já gravei um CD tempos atrás. Eu separei um pedacinho (do clipe) para mostrar aqui. Meu hit se chama 'O Amor é Braga'", revelou a apresentadora.

A brincadeira de retomar a carreira artística não passou de uma propaganda de qual a apresentadora participou. No vídeo, a apresentadora aparece com um vestido azul esvoaçante em um cenário com uma praia ao fundo.

"Eu curti muito reviver minha carreira de cantora, foi divertidíssimo!", disse Ana. "Amei, Ana Maria, você é minha popstar! Te amo, você é o máximo!", elogiou o Louro Mané. Em 2003, Ana Maria lançou seu primeiro e único álbum, intitulado Sou Eu. Apesar de não ter continuado na área, as faixas do disco ainda estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

Ana Maria Braga se revolta ao fala sobre onda de furtos no RS

No Mais Você desta segunda-feira, 20, Ana Maria Braga falou sobre a onda de furtos que tem acontecido em cidades que foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A apresentadora mostrou ainda imagens da destruição em locais onde o nível das águas baixou, falou sobre a previsão do tempo e soltou o verbo sobre a ação dos criminosos neste momento de fragilidade:

"Como se não bastasse toda essa tragédia, a população ainda enfrenta criminosos que se aproveitam do cenário... Eu não consigo entender. Caótico! Para roubar as pessoas que já não têm mais nada, a cidade está debaixo d'água! Na cidade de Eldorado do Sul, um bando roubou tratores que estavam dentro de um abrigo e usaram esses veículos para cometerem outros crimes na região. Uma fábrica de alimentos foi saqueada, um prejuízo avaliado em aproximadamente R$ 10 milhões", contou Ana. Veja o resto do desabafo da apresentadora!