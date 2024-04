Camila Moura fala sobre possibilidade de reatar com Lucas Henrique

Após Lucas Henrique afirmar que está se reaproximando de sua ex-esposa, Camila Moura fala sobre possibilidade de reatar com o ex-BBB

Parece que as coisas não andam nada bem para o lado de Lucas Henrique! Nesta quinta-feira, 25, o ex-brother contou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que está em conversando com frequência com sua ex-esposa, Camila Moura, e deixou em aberto a possibilidade de reconciliação. Contudo, a influenciadora garantiu que não é bem assim que as coisas estão acontecendo.

Em nota enviada a Quem, a assessoria da professora de história disse que o ex-casal estava em contato, mas não da maneira como foi explicada por Buda. "Camila realmente conversou com o Lucas mas todas as vezes para resolver assuntos de ordem burocrática, em momento algum foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Camila não está voltando com ninguém e nem pensando nisso", disse o comunicado.

Mais cedo, Lucas Henrique havia deixado claro que ainda havia uma pequena esperança de reconciliação. "Não sentamos para conversar ainda, por conta da agenda. Ela está em São Paulo, e eu no Rio. Mas temos conversado frequentemente por videochamadas. Não posso dizer se terá volta, porque ainda estamos confusos em relação ao nosso sentimento. Só o tempo irá dizer", afirmou ele em conversa com Pasin.

Vale lembrar que Camila Moura terminou seu relacionamento com Lucas Henrique enquanto ele ainda estava confinado no BBB 24. O motivo seria as investidas e flertes do professor com a participante Giovanna Pitel.

Lucas Henrique joga a real sobre afastamento de Pitel fora do BBB 24

Desde que saíram do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique e Giovanna Pitel não foram vistos juntos e o suposto afastamento chamou a atenção do público do programa. Na última quarta-feira, 24, o professor de educação física esclareceu o motivo do distanciamento e revelou se eles vão continuar amigos após as polêmicas no reality show.

Na porta da festa de aniversário de Ludmilla, no Rio de Janeiro, Buda foi questionado por Lucas Pasin, do Splash UOL, sobre o suposto distanciamento, que foi confirmado pelo ex-brother. No entanto, o professor explicou que foi um afastamento 'natural', semelhante ao que ocorreu com outros colegas de confinamento: “A gente se fala muito pouco. A gente se fala nos compromissos, assim. É natural”, ele iniciou.

“Na verdade, falo com muito poucas pessoas no reality frequentemente. As pessoas que eu mais falo são o Bin, a Lady e a Yasmin, que a gente conversa bastante e o restante a gente fala bem menos”, o capoeirista profissional confessou que não mantém uma relação de proximidade com a maioria dos ex-participantes do programa.