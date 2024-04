Vão voltar? Lucas Henrique revela reaproximação com a ex: 'Tempo irá dizer'

Após fim polêmico com Camila Moura, Lucas Henrique revela que está conversando com a ex-mulher por chamada de vídeo e com frequência

Parece que o ex-BBB Lucas Henrique está conversando com frequência com a ex-esposa Camila Moura. Finalmente, após muitos rodeios em entrevistas, o professor de capoeira revelou para o colunista Lucas Pasin, do UOL, que está em contato com a ex.

Após o fim polêmico do casamento, com ele ainda dentro do BBB 24, o ex-participante contou que pretende falar pessoalmente com a professora de História. Buda ainda surpreendeu ao revelar que conversam por vídeo.

"Não sentamos para conversar ainda, por conta da agenda. Ela está em São Paulo, e eu no Rio. Mas temos conversado frequentemente por videochamadas. Não posso dizer se terá volta, porque ainda estamos confusos em relação ao nosso sentimento. Só o tempo irá dizer", contou ele sobre uma possível volta.

Lucas Henrique também comentou sobre o afastamento dele e Pitel, sister com quem ele flertou e se tornou o pivô para o término. "Eu e a Pitel nos falamos muito pouco, só nos compromissos [de trabalho]. Falo com poucas pessoas do reality de forma frequente. Converso mais com Vini, Leidy e Yasmin. O restante falo bem menos", declarou.

Em outra entrevista, Buda contou que está enfrentando algumas dificuldades financeiras por não ter muitas oportunidades de trabalho. O ex-brother estaria devendo a equipe de pessoas que cuida de sua carreira.

Para quem não sabe, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

Camila Moura está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24. Veja quanto ela está ganhando aqui.