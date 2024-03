BBB 24: Ex-mulher de Lucas Buda fatura um dinheirão com publi na internet

Após acusar Lucas Henrique, o Buda, de traição no BBB 24, a ex-mulher dele faz publicidade nas redes sociais e o valor do faturamento dela é revelado

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura decidiu faturar com sua fama após acusar o ex-marido de traição dentro do BBB 24, da Globo. Ela ganhou seguidores nas redes sociais após o brother iniciar um clima de flerte com Pitel no confinamento, mesmo sendo casado. Com isso, Camila anunciou que vai se separar.

Assim, ela ganhou repercussão na internet e decidiu faturar. De acordo com o colunista Leo Dias, ela fez uma publicidade para uma marca que patrocina o Big Brother Brasil e pode ter embolsado uma grande quantia.

Segundo o jornalista, os perfis que estão em ascensão, como o de Camila, costumam faturar, em média, R$ 100 mil por cada ação publicitária na internet. O mercado publicitário leva em conta o número de seguidores e o engajamento dos seguidores nos posts para definir o valor que vai pagar em cada publi.

Por enquanto, Camila Moura não confirmou quanto recebe por publicidade.

Lucas Buda ficou mexido com ausência da esposa no vídeo do anjo

Lucas Henrique segue preocupado com a ausência de sua esposa, Camila Moura, no vídeo dos familiares do Almoço do Anjo no Big Brother Brasil 24. Durante a noite desta segunda-feira, 11, o professor de educação física desabafou com Yasmin sobre a situação e a modelo tentou tranquilizar o brother. "Não deve ter sido nada", disse ela. "Tomara, Yas", respondeu ele.

Em seguida, a loira falou sobre a possibilidades de Camila dar espaço para outra pessoa falar. "Você sabe que ela é uma pessoa reservada. Acho que você não pode ficar montando teorias na sua cabeça, senão você vai ficar surtando. Você nunca vai saber o que é até que você veja ela", aconselhou.

"Você tem que confiar no que vocês têm, no tanto que você conhece ela. Confiar no que vocês construíram durante 15 anos. Não é um relacionamento novo. Você sabe como ela agiria", continuou a sister, que ainda afirmou que a esposa de Buda não sabe o que é estar no BBB.

"Eu sei que é difícil falar para você não fazer isso, porque se eu fosse você, eu estaria pirando também. Mas não tem como você tentar adivinhar uma coisa que você não tem como saber", declarou.

Lucas respondeu: "Essa é a maior dificuldade porque, racionalmente, eu sei, mas...". "Vai no racional, cara, você é tão racional. Não deixa o emocional te pegar, não nesse momento agora", falou Yasmin.

Em seguida, o capoeirista falou sobre o paredão que está enfrentando ao lado de Yasmin e Isabelle. "De qualquer forma, amanhã é um dia de respostas. Querendo ou não, no ruim, eu vou saber se é para ficar ou para sair", disparou.