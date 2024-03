Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi: 'Tudo não'

Com quase 3 milhões de seguidores na rede social, ex de Lucas, Camila Moura, revela quanto realmente está cobrando para fazer publicidades

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24.

"Gente, não, tá caindo em outra conta PIX, porque não é a minha não, amigos, quem sabe um dia, no futuro, mas ainda não to com isso tudo não", negou a ex-mulher de Buda que já ultrapassou facilmente o número de seguidores do brother, que não chegou nem aos 200 mil.

Ainda nos últimos dias, Camila Moura causou ao não aparecer no vídeo do Anjo, deixando Lucas bastante preocupado com seu casamento. O brother nem imagina que ela virou influenciadora e até mudou o visual radicalmente.

Camila Moura se pronuncia e faz pedido para Boninho

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Após conquistar vários internautas com suas publicações debochadas e até colocando hashtag fazendo torcida para Davi, Camila Moura se pronunciou nos stories explicando que está há mais de 15 anos com Lucas e que o combinado era que traição não seria apenas algo físico, mas também de flerte, como ele fez com Pitel. Além disso, ela também fez um pedido para Boninho para arrematar a vingança que anda fazendo contra o ex-marido. Veja mais aqui.