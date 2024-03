Outra mulher! Ex de Lucas do BBB 24 choca com fotos de novo visual

Após passar por transformação chocante, ex de Lucas do BBB 24, Camila Moura, impressiona com fotos exibindo nova aparência

A ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura, está impressionando com a mudança de seu visual. Neste sábado, 09, a professora de História compartilhou novas fotos com seu novo cabelo após ser traída pelo parceiro no reality show.

Depois do professor de capoeira descumprir o combinado deles ao flertar com Pitel, a educadora se pronunciou na rede social e conquistou quase 2 milhões de seguidores. Enquanto isso, mesmo na casa ao vivo a todo momento, Buda não conquistou nem 200 mil e Camila Moura além de ter transformado seu perfil também mudou sua aparência diante da situação.

A professora então postou as fotos com os cabelos mais iluminados e com escova. "Prazer em ser eu mesma", disse ela ao aparecer sorridente com maquiagem feita e look elegante montado.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Lucas Henrique se aproximou bastante de Pitel a ponto de flertar com a sister. Diante das investidas do brother, Camila Moura ficou arrasada e se pronunciou na rede social, conquistando vários seguidores ao compartilhar sua situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Camila Moura se pronuncia e faz pedido para Boninho

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Após conquistar vários internautas com suas publicações debochadas e até colocando hashtag fazendo torcida para Davi, Camila Moura se pronunciou nos stories explicando que está há mais de 15 anos com Lucas e que o combinado era que traição não seria apenas algo físico, mas também de flerte, como ele fez com Pitel. Além disso, ela também fez um pedido para Boninho para arrematar a vingança que anda fazendo contra o ex-marido. Veja mais aqui.