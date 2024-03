Após traição, ex-esposa de Lucas Henrique faz mudança radical no visual

Volta por cima! Após se sentir traída com comportamento de brother, ex-esposa de Lucas Henrique passa por transformação radical no visual

Após ganhar mais de um milhão de seguidores ao Lucas Henrique flertar com Pitel na casa do BBB 24, a professora de História Camila Moura resolveu passar por uma mudança radical em seu visual e chocou ao exibir o resultado nesta sexta-feira, 08.

Apesar de estar sofrendo bastante ao ver o até então marido paquerando a amiga de Fernanda na casa mais vigiada do Brasil, a moça, que estava há mais de 15 anos com o professor de capoeira, resolveu se colocar para cima e valorizar sua beleza.

"Estou pronta para a minha mais nova versão! Um novo visual não é apenas uma mudança superficial, é uma declaração de amor próprio e aceitação. Tudo muda. Tudo mudou para mim nesta última semana. Tudo mudou para nós, que somos guerreiras de nascença. Camila? Sim definitivamente, esta sou eu: professora, meu maior passatempo é montar quebra-cabeças, amo aprender até sobre o que não sei e agora, mais sobre mim. Obrigada a todos que acreditam em mim! Este é apenas o começo da mudança e vocês já sabem disso! Vou aprender a cuidar da Camila que pode conhecer o mundo como ele é, sem o peso do nome de quem me amarrou atrapalhando o processo. Novamente, obrigada com toda a força do meu coração!", refletiu ela após passar pela transformação.

Camila Moura está quase com 2 milhões de seguidores, conquistadas em apenas alguns dias. Enquanto isso, Lucas Henrique, que está há mais de um mês no ar no BBB 24, ainda não conquistou nem 200 mil.

Camila Moura se pronuncia e faz pedido para Boninho

