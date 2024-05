Sheron Menezzes esbanja beleza em cliques na praia: "Musa"

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques aproveitando o dia na praia

Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao recordar algumas fotos na praia. Ela aproveitou o dia de TBT para falar sobre a saudade que estava de passar o dia todo tomando sol.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece de biquíni, esbanjando beleza e seu corpo sarado, ao fazer algumas poses em uma praia paradisíaca. "Deu saudade de um cabelão, uma praia e o dia inteiro de biquíni no sol. Alguém mais?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Beleza natural brasileira... A Sheron é uma delas! Você, sim, me representa", disse uma seguidora. "Eita como é linda", afirmou outra. "Como ela arrasa", falou uma fã. "Musa espetacular, mulher belíssima", comentou mais uma.

Vale lembrar que Sheron está de férias das novelas desde o fim de 'Vai com Fé' (2023), da TV Globo, em que interpretava Sol, a protagonista da trama.

Confira as fotos:

