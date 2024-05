Mulher de Juliano Cazarré encanta ao celebrar mesversário do filho caçula

Leticia Cazarré, mulher de Juliano Cazarré, encantou os seguidores ao postar vários cliques do filho caçula, que completou dois meses

Leticia Cazarré, mulher de Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao postar cliques encantadores do filho caçula, Estêvão. O menino completou dois meses de vida nesta quinta-feira, 2, e a bióloga fez questão de comemorar.

No Instagram, a mamãe coruja compartilhou várias fotos do pequeno, incluindo algumas no colo do papai, e falou sobre a data especial. "2 meses do nosso moreno jambo", escreveu ela, que também é mãe de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 aninho.

Os fãs se derreteram com a postagem. "Dois meses já? Lindão", disse uma seguidora. "Parabéns para esse príncipe", escreveu outra. "Estevão está uma lindeza só", afirmou uma fã. "Ele está muito lindo!!", falou mais uma.

No último domingo, 28, Leticia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques do filho caçula, Estêvão. Ela dividiu alguns registros que fez do herdeiro ao longo do mês de abrir, e um dos looks usado pelo pequeno acabou roubando a cena. Na primeira foto, o bebê aparece usando uma blusa de frio e uma calça azul. Para completar a produção, a mamãe apostou em uma bota marrom, que deixou os fãs encantados.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leticia Cazarré detalha novo susto com a filha

Esposa do ator Juliano Cazarré, a bióloga e influenciadora digital Letícia Cazarré revelou que passou por um grande susto em casa. Em um longo relato, ela explicou que a filha, Maria Guilhermina, passou por uma intercorrência grave após a cânula da pequena, que auxilia na respiração, sair do lugar novamente.

"[...] A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova...", explicou. Confira o relato completo!