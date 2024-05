Esposa de Zé Vaqueiro exibe vídeo do filho após parada cardíaca em casa

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares desabafa ao revelar os primeiros socorros ao filho caçula, Arthur, após parada cardíaca em casa

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares comoveu seus fãs ao mostrar imagens da câmera de segurança do quarto do filho caçula, Arthur, após o menino voltar a ser internado. O bebê sofreu uma parada cardíaca em casa e recebeu os primeiros socorros da equipe médica que o acompanha e também dos médicos do SAMU.

Nas imagens, Ingra e a médica apareceram cuidando atentamente do bebê após ele se recuperar da parada cardíaca e enquanto esperavam a chegada da ambulância. Na legenda, ela desabafou sobre o susto com a internação do bebê apenas 24 horas após a alta hospitalar.

"Eu não consigo explicar o que eu senti hoje. Não consegui pensar em mais nada, só em agir, para juntar salvarmos o meu filho. Quero agradecer a Dra. Morgana, que nos ajudou, fazendo as manobras. Tudo aconteceu muito rápido”, disse ela.

E completou: “Eu já estava desesperada esperando a ambulância chegar. O meu corpo todo tremendo, mas eu não conseguia ficar sem fazer nada. Era fazendo e orando. Quero deixar o meu agradecimento a esses 3 anjos do SAMY, que nos prestaram socorro. Foram rápidos, fizeram tudo por nós. Muito obrigada”.

Por fim, ela falou sobre o apoio do marido. “Tenho tanto orgulho do meu marido, desse homem incrível. Por isso eu me dedico e faço tudo por vocês! Seguro ‘as pontas, no que for’, porque nós estamos juntos. Passamos por tudo isso hoje, com o nosso psicológico totalmente abalado. Ele seguiu para fazer o trabalho com maestria. Ele é meu exemplo de calmaria e dedicação. Obrigada por tudo. Nossa família te ama muito. Te amo. Só me sinto forte ao seu lado. Obrigada por tudo”, afirmou.

Desabafo do Zé Vaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro desabafou nas redes sociais após seu filho caçula, Arthur, de 9 meses, voltar a ser internado na UTI apenas um dia depois de receber alta hospitalar. O menino passou apenas 24 horas na casa da família e já precisou ser internado novamente.

O menino sofreu uma parada cardíaca e teve que ser internado para ficar em observação. Então, o coruja mostrou uma foto do leito do filho e falou sobre a situação.

“A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando, e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas”, disse ele.