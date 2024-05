Zé Vaqueiro desabafa após o filho voltar para a UTI

O cantor Zé Vaqueiro confirma a internação do seu filho caçula após uma parada cardíaca: 'Deus está no controle'

O cantor Zé Vaqueiro desabafou nas redes sociais após seu filho caçula, Arthur, de 9 meses, voltar a ser internado na UTI apenas um dia depois de receber alta hospitalar. O menino passou apenas 24 horas na casa da família e já precisou ser internado novamente.

O menino sofreu uma parada cardíaca e teve que ser internado para ficar em observação. Então, o coruja mostrou uma foto do leito do filho e falou sobre a situação.

“A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando, e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas”, disse ele.

Qual é a condição de saúde do filho de Zé Vaqueiro?

Em julho de 2023, o cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula, Arthur, nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por causa disso, o bebê foi levado para a UTI e segue internado. Saiba o que é essa anomalia:

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.

Por enquanto, a família de Zé Vaqueiro não deu mais detalhes sobre a condição do bebê. O comunicado da equipe do cantor informou que o bebê Arthur está na UTI e pediram orações dos fãs.

Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos.