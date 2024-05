Filho de Zé Vaqueiro volta para a UTI apenas um dia após alta

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares revela detalhe sobre o que aconteceu com o filho caçula para ele ter voltado ao hospital após alta

Filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, o bebê Arthur, de 9 meses, precisou voltar ao hospital apenas um dia após ter alta hospitalar. A mãe dele contou no Instagram que o menino teve uma parada cardíaca e teve que ser internado na UTI novamente.

“Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca, já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda Deus”, desabafou ela na imagem dos aparelhos no hospital.

O bebê saiu do hospital pela primeira vez desde o seu nascimento na quinta-feira, 16. Ele ficou internado por 9 meses por causa de uma condição de saúde e teve alta hospitalar. A mãe dele comemorou a notícia ao mostrar um vídeo deles na ambulância indo para casa. Porém, ele ficou pouco tempo em casa e já teve que ser hospitalizado novamente.

Arthur nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por isso, ele precisou de acompanhamento médico intensivo em seus primeiros meses de vida.

Esposa de Zé Vaqueiro mostrar foto do filho caçula após batizado

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para dividir um novo registro encantador do filho caçula, Arthur. Em seu Instagram oficial, ela contou que o bebê foi batizado.

Na imagem publicada, Arthur aparece usando uma roupinha branca. "Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. 'Quem crer e for batizado será salvo.' Marcos 16:16", escreveu a esposa de Zé Vaqueiro na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas à família de Zé Vaqueiro. "Glória a Deus!!!", declarou a cantora Solange Almeida. "Essa família é especial demais", disse a ex-BBB Kerline. "Coisa linda abençoada", falou uma internauta.