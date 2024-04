Leticia Cazarré detalha novo susto com a filha: 'Não aguentaria muito tempo'

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou que a filha do casal, Maria Guilhermina, passou por uma nova intercorrência grave

Esposa do ator Juliano Cazarré, a bióloga e influenciadora digital Letícia Cazarré revelou que passou por um grande susto em casa na manhã desta sexta-feira, 19. Em um longo relato, ela explicou que a filha, Maria Guilhermina, passou por uma intercorrência grave após a cânula da pequena, que auxilia na respiração, sair do lugar novamente.

A herdeira do casal, de apenas um ano de idade, nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, e enfrentou um longo período na UTI. Em seus stories no Instagram, Leticia contou que estava arrumando o filho caçula, Estêvão, de um mês de vida, quando foi avisada por uma das funcionárias sobre o problema no aparelho.

"Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo e as meninas estavam mantendo a calma, tinhas duas técnicas e uma fono [fonoaudióloga] na casa, mas como eu orientei para que me chamassem se decanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo, elas me chamaram e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho", relatou a esposa de Juliano Cazarré.

E continuou: "A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova".

Na sequência, Leticia Cazarré recordou que a mesma intercorrência aconteceu há poucos dias e que a família irá investigar melhor o motivo do ocorrido. De acordo com ela, durante a primeira vez que a cânula saiu do lugar, Maria Guilhermina chegou a desmaiar ao passar um tempo sem ar.

"Passei a cânula nova dentro do pescocinho dela, a gente conseguiu fazer ela voltar a respirar normal, aí essa a saturação subiu, e ela ficou super bem. Auscultei, porque já aprendi a ouvir a passagem de ar, e ela estava com os pulmões bem abertos. Ela ficou bem, todo mundo ficou bem, mas foi mais uma intercorrência grave em um dia comum", finalizou.

Vale lembrar que além de Maria Guilhermina e Estêvão, Leticia Cazarré e Juliano Cazarré são pais de mais quatro crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, e Maria Madalena, de 3.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Juliano Cazarré detalha rotina com os seis filhos

De férias após o fim recente da novela 'Fuzuê', da Globo, o ator Juliano Cazarré tem dedicado boa parte de seu tempo para a família. Pai de seis filhos com a influenciadora Leticia Cazarré, o artista abriu o coração e contou como tem sido a rotina do casal com as crianças após a chegada de Estêvão, caçula da família.

Em entrevista ao site Quem, Juliano revelou que os dois decidiram não contratar babás para ajudá-los com os herdeiros. "Está tudo bem lá em casa e a família está boa. É uma molecada grande, sempre bastante trabalho, mas uma alegria", declarou ele.

O famoso explicou que assumiu mais funções em casa depois que a esposa deu à luz Estêvão em março deste ano. "Acordo as crianças muito cedo, apronto e, todos os dias, levo para o colégio. Agora que a Letícia acabou de ter o bebê, foi uma cesárea, estou indo buscar também", relatou.