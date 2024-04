Look do filho caçula de Leticia Cazarré chama atenção dos fãs: "Amei"

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos inéditas do flho caçula, Estêvão

Leticia Cazarré explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste domingo, 28, ao compartilhar novos cliques do filho caçula, Estêvão, de 1 mês.

Em seu perfil ofician no Instagram, a mulher do ator Juliano Cazarré dividiu com os seguidores alguns registros que fez do herdeiro ao longo do mês de abrir, e um dos looks usado pelo pequeno acabou roubando a cena.

Na primeira foto, Estêvão aparece usando uma blusa de frio e uma calça azul. Para completar a produção, a mamãe apostou em uma bota marrom. "Frames de um abril muito intenso", escreveu Leticia na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversos elogios. "Amei a botina gomeira!", disse uma seguidora. "Estevão está muito chique de botina, Letícia!", escreveu outra. "Que graça", se derreteu uma fã. "Que fofura... Deus abençoe", comentou mais uma. "Lindo! Um rapazinho de bota e tudo mais", falou uma admiradora.

Recentemente, Juliano também encantou os seguidores ao postar um clique inédito com o caçula. Na foto postada no Instagram, o ator surgiu exibindo seu novo corte de cabelo. O artista, então, brincou sobre estar careca, assim como Estêvao. "Dois carecas passando na sua timeline, somente…", escreveu ele na legenda da publicação.

Leticia e Juliano, vale lembrar, também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 aninho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré detalha rotina com os seis filhos

De férias após o fim recente da novela 'Fuzuê', da Globo, o ator Juliano Cazarré tem dedicado boa parte de seu tempo para a família. Pai de seis filhos com a influenciadora Leticia Cazarré, o artista abriu o coração e contou como tem sido a rotina do casal com as crianças após a chegada de Estêvão, caçula da família.

Em entrevista ao site Quem, Juliano revelou que os dois decidiram não contratar babás para ajudá-los com os herdeiros. "Está tudo bem lá em casa e a família está boa. É uma molecada grande, sempre bastante trabalho, mas uma alegria", declarou ele. Saiba mais!