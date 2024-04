Juliano Cazarré encanta ao posar com o filho caçula: "Dois carecas"

O ator Juliano Cazarré encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com o filho caçula, Estêvão

Juliano Cazarré explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 25, ao compartilhar um clique inédito com o filho caçula, Estêvão. O menino, que tem um mês de vida, é fruto de seu relacionamento com Leticia Cazarré.

Na foto postada no feed do Instagram, o ator, que está de férias da TV após o fim da novela Fuzuê, da Globo, surgiu exibindo seu novo corte de cabelo. O artista, então, brincou sobre estar careca, assim como o herdeiro. "Dois carecas passando na sua timeline, somente…", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Como o Estêvão está lindo", disse uma seguidora. "Ele está com mais cabelo que você. Parabéns pela família e que Deus conserve!", se divertiu outra. "Linda foto! Ficou ótimo, principalmente sem a barba", comentou uma fã. "Lindo papai e filho. O Estêvão está muito grande, é sua cara, Cazarré", falou mais uma.

Além de Estêvão, Juliano e Leticia também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 aninho.

Confira a publicação:

Leticia Cazarré detalha novo susto com a filha

Esposa do ator Juliano Cazarré, a bióloga e influenciadora digital Letícia Cazarré revelou que passou por um grande susto em casa na manhã da última sexta-feira, 19. Em um longo relato, ela explicou que a filha, Maria Guilhermina, passou por uma intercorrência grave após a cânula da pequena, que auxilia na respiração, sair do lugar novamente.

"Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo e as meninas estavam mantendo a calma, tinhas duas técnicas e uma fono [fonoaudióloga] na casa, mas como eu orientei para que me chamassem se decanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo, elas me chamaram e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho", relatou a esposa de Juliano Cazarré.

"A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova". Confira o relato completo!