BBB 24: Ex-esposa de Lucas Henrique se pronuncia e faz pedido para Boninho

Após conquistar mais de um milhão de seguidores, ex-esposa de Lucas Henrique faz pronunciamento e pede para Boninho para participar de programa

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Depois dos flertes do participante nos últimos dias, a educadora se revoltou na web e bateu 1,4 milhões de seguidores em alguns dias. Enquanto isso, Buda não conquistou nem 200 mil em mais de um mês de programa e segue sendo detonado pela ex-mulher.

Após conquistar vários internautas com suas publicações debochadas e até colocando hashtag fazendo torcida para Davi, Camila Moura se pronunciou nos stories explicando que está há mais de 15 anos com Lucas e que o combinado era que traição não seria apenas algo físico, mas também de flerte, como ele fez com Pitel. Além disso, ela também fez um pedido para Boninho para arrematar a vingança que anda fazendo contra o ex-marido.

"Não tinha como esse dia louco de hoje e eu não vir aqui me pronunciar, quem me conhece sabe, não sou de ficar engolindo as coisas, não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu e o Lucas entrou no programa sabendo disso, não tolero esse tipo de coisa", iniciou.

"A coisa foi piorando, piorando... pra mim, na minha opinião, aí vocês apliquem isso no relacionamento de vocês, pra mim, traição não é só beijar na boca, transar, contato físico, de verdade não é, o Lucas sabe disso, a partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, pra mim, Camila, isso já é traição, quebra de confiança, Lucas sabe disso, entrou com isso muito bem claro", falou sobre a postura dele.

"Big Brother, era um sonho de nós dois, o Lucas quis entrar pra gente quitar nosso apartamento, que tá lá pra pagar em 30 anos, e isso foi por água baixo, isso é a verda, eu não sou palhaça, eu não estava apoiando o Lucas pra virar chacota, pra ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos no lixo, metade da nossa vida a gente esteve em um relacionamento em um com o outro, não acho justo comigo, ficar dois meses, recebendo ameaça de morte, hate, por causa de jogada burra, mas beleza, até aí era só jogo, pro cara chegar pra mina: 'baiana, você me bagunçou'", disparou ela sobre o que sofreu por conta da entrada dele.

Camila ainda contou que está sofrendo ao sair de casa com as pessoas tirando sarro de sua situação. A professora se mostrou bastante decidida e incomodada com a repercussão que o caso está tomando. Ela refletiu sobre dar o exemplo para suas alunas de não se sujeitarem e aceitarem esse tipo de coisa.

"Lucas não entrou pra fazer história no Big Brother, eu como professora de História to aqui pra ajudar, certo? Então quando chegar o momento, que uma hora vai chegar, conto com a ajuda de vocês, pro Lucas ficar registrado pra história do programa pra sempre, quando chegar a hora lá do papo com a pessoa que sai, senta o sarrafo, como eu ainda legalmente, no papel sou esposa dele, por favor, Boninho, deixa eu participar do papo com o eliminado, eu ainda sou parente na prática ", pediu ela pro diretor do programa.

Aliados detonam aproximação entre Pitel e Lucas

Fernanda não ficou nada contente com uma situação no BBB 24. No domingo, 3, a confeiteira comentou que percebeu uma certa intimidade entre Lucas Henrique e Giovanna Pitel e não curtiu muito. Além de admitir que está com ciúmes da amiga, ela também soltou o verbo sobre a aproximação entre os dois e deu sua opinião sobre esse novo 'casal' no reality.

Durante uma conversa com Michel, Fernanda chegou a revelar que Lucas Henrique era um de seus principais alvos. Apesar do capoeirista estar se envolvendo com sua melhor amiga nos últimos dias, a confeiteira ficou com o pé atrás: "Eu voto nele, tem essa não. Está mal contada aquela história dele ter votado em mim no segundo Paredão seguido", iniciou.