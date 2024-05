Bruna Marquezine rouba a cena e brilha em evento em Nova York

Em participação de evento da Variety, Bruna Marquezine aposta em vestido poderoso e rouba a cena em Nova York; confira as fotos!

A atriz Bruna Marquezine mostrou todo o seu poder em Nova York nesta quinta-feira, 2. A famosa, que lançou sua carreira internacional com o filme Besouro Azul, de 2023, esteve presente no evento anual Power of Women, da Variety, e arrasou com um look super chique para a ocasião.

No evento, Bruna surgiu com um mini vestido branco com saia volumosa e drapeada, além de um lindo detalhe com um pouco do tecido transparente em um dos seus ombros. O modelito foi feito pela grife Tory Burch e foi combinado com escarpins brancos.

O Power Of Women homenageia o trabalho de caridade realizado por diversas mulheres na indústria do entretenimento, que também estampam a edição impressa da revista no mês. Entre as homenageadas do evento estão: Anitta, Mariska Hargitay, Shonda Rhimes e Amy Schumer.

Flagrados! Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos aos beijos em show

Após surgirem juntos em foto com amigos, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados em um momento de intimidade. No último dia 25, o perfil Gossip do Dia no Instagram compartilhou um vídeo do suposto casal aos beijos em casa de shows em São Paulo.

No registro compartilhado nas redes sociais, Bruna e João apareceram agarradinhos enquanto curtiam um show. A atriz estava com os braços ao redor do pescoço do filho de Leonardo, e os dois trocaram carícias e beijos ao som do rapper Veigh.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que recentemente, João Guilherme admitiu estar vivendo um relacionamento. Ao ser questionado sobre a última coisa que ele havia comprado, o famoso disse ter sido um presente para seu 'xuxu', sem identificar quem seria sua amada.

"A última coisa que eu comprei não foi para mim. Eu tô apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha. Então, eu comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda! E poxa, eu vi ela provando ali, ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei!", disse João.

.