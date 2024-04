Lucas Henrique joga a real sobre afastamento de Pitel fora do BBB 24: ‘Natural’

Lucas Henrique e Giovanna Pitel não são mais amigos? Professor abre o jogo sobre rumores de distanciamento após polêmicas no BBB 24

Desde que saíram do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique e Giovanna Pitel não foram vistos juntos e o suposto afastamento chamou a atenção do público do programa. Na última quarta-feira, 24, o professor de educação física esclareceu o motivo do distanciamento e revelou se eles vão continuar amigos após as polêmicas no reality show.

Aparentemente solteiro desde o término de seu casamento com Camila Moura, Lucas marcou presença na festa de aniversário de Ludmilla no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele aproveitou para conversar com os jornalistas na entrada do evento e deu detalhes sobre sua amizade com a assistente social em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash.

Ao ser questionado sobre o suposto distanciamento, Lucas confirmou que ele e Pitel se afastaram. No entanto, o professor explicou que foi um afastamento 'natural', semelhante ao que ocorreu com outros colegas de confinamento: “A gente se fala muito pouco. A gente se fala nos compromissos, assim. É natural”, ele iniciou.

“Na verdade, falo com muito poucas pessoas no reality frequentemente. As pessoas que eu mais falo são o Bin, a Lady e a Yasmin, que a gente conversa bastante e o restante a gente fala bem menos”, o capoeirista profissional confessou que não mantém uma relação de proximidade com a maioria dos ex-participantes do programa.

Vale lembrar que recentemente, Pitel revelou que ficou assustada ao sair do confinamento e descobrir que foi o pivô do divórcio entre Camila Moura e Lucas Buda. Após a eliminação do professor do reality show, a assistente social admitiu que eles não se haviam se encontrado nem conversado desde então e também revelou o futuro da amizade.

“Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro”, Pitel lamentou o fim do casamento do colega de confinamento e reforçou que eles sempre foram apenas amigos. Ela ainda admitiu que não tinha conversado com ele e revelou não saber se teria a oportunidade, mas pareceu amistosa em reencontrar o amigo no futuro.

"Eu não sei como ele está se sentindo em relação a isso, não sei o que vai acontecer. Mas dou espaço para todo mundo, para cada um reagir da forma que achar melhor”, a ex-participante do reality show contou que estava respeitando o espaço do professor. Posteriormente, eles se encontraram na festa 'secreta' de Yasmin Brunet, sem grandes interações publicamente.

