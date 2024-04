Yasmin Brunet promove 'after secreto' com ex-brothers; veja quem participou

Yasmin Brunet leva ex-participantes para casa noturna em festa de despedida do BBB 24; descubra quem marcou presença na noitada da modelo

Na noite da última quarta-feira, 17, Yasmin Brunet usou as redes sociais para revelar um 'after secreto' com os ex-participantes do BBB 24. Após concluir as gravações da final, a modelo reuniu alguns de seus antigos colegas de confinamento em uma festa de despedida intensa. No entanto, nem todos os brothers puderam marcar presença no evento.

Através dos stories do Instagram, Yasmin exibiu detalhes do festão, que aconteceu em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A modelo ainda fez piada com os boatos de que seu antigo grupo estaria planejando um churrasco fora do reality show: “Chegamos no churrasco! Galera, o churrasco é real", disse a loira.

Na sequência, a modelo exibiu um telão com o nome ‘after secreto’ e apareceu curtindo a noitada ao lado dos convidados. Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Rodriguinho, Pitel, Raquele, MC Bin Laden, Nizam, Maycon e Deniziane caíram na pista de dança e beberam muito champanhe.

Os Gnomos foram pra um after! Wanessa, Rodriguinho, Maycon, Marcus, Leidy, Thalyta, Buda, Giovanna, Vanessa Lopes, Juninho e Deniziane estiveram presentes.pic.twitter.com/zQ3qoh43hE — Central Reality (@centralreality) April 18, 2024

Yasmin, tu é fã ou hater? KKKKKKKKK pic.twitter.com/tM5D6F8rcl — anny 🧜🏼‍♀️ (@soybrunet) April 18, 2024

Além dos antigos colegas de confinamento, Yasmin também recebeu outras personalidades famosas, como seu amigo e antigo affair MC Daniel, a cantora Pocah e o ator Marcello Melo Junior. No entanto, alguns dos brothers ficaram de fora do evento ‘secreto’: os campeões Davi, Matteus, Isabelle, além de Alane, Beatriz e Fernanda, que também não apareceram entre os registros.

a pocah talvez tenha sido a única que dava a cara aqui pra defender a yasmin no auge do cancelamento pic.twitter.com/3rZDsGfXQS — pabs (@donpabIito) April 18, 2024

No entanto, não ficou claro se os ex-participantes não foram convidados ou se escolheram não participar do evento devido aos atritos passados com a modelo e seu grupo durante o reality show. Apesar das confusões, Yasmin convidou Nizam e até celebrou a reconciliação com Rodriguinho, demonstrando que eles resolveram depois das falas polêmicas.

Yasmin com o Rodriguinho na festa: “A paz tá selada!”pic.twitter.com/EfSEj0GODj — Central Reality (@centralreality) April 18, 2024

Durante a gravação do programa 101, Davi mencionou seus planos de se encontrar com a namorada, Mani Rego, posteriormente. Até o momento, o campeão ainda não conseguiu se reunir com a amada, e causou polêmica ao dizer que eles estavam ‘apenas se conhecendo’ durante sua participação no café da manhã com Ana Maria Braga.

Yasmin Brunet diz se está solteira após boatos de affair:

Na noite desta quarta-feira, 17, Yasmin Brunet conversou com o humorista Ed Gama durante o Prêmio Gshow BBB 24. Durante o papo, o apresentador foi direto ao questionar a modelo sobre sua vida amorosa, já que surgiram boatos de que ela estava vivendo um affair com a influenciadora digital Mia Carvalho nos últimos dias.

Segundo o jornal Extra, Yasmin já estaria se envolvendo com a cantora e influenciadora digital Mia Carvalho antes mesmo do confinamento para o reality show da TV Globo. No programa, a modelo chegou a mencionar que estava 'enrolada' fora da casa. Até então, o público achava que ela estaria envolvida com MC Daniel; saiba o que ela disse.