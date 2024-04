Após Davi, mãe do campeão do BBB 24 tem conta hackeada nas redes sociais

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, tem conta hackeada nas redes sociais horas após golpistas invadirem o perfil do campeão do BBB 24

O campeão do BBB 24 Davi Brito não é o único de sua família que está sofrendo com a invasão de golpistas em suas redes sociais. Horas após a recuperação de sua conta, Elisangela Brito, mãe do baiano, também teve seu Instagram hackeado.

Assim como no perfil do filho, os invasores publicaram esquemas de investimento de dinheiro nos stories, procurando seguidores de Elisangela para cair em seu golpe. Sua outra filha, Raquel Brito, também teve a conta hackeada. Nenhuma das mulheres da família conseguiu recuperar sua conta até o momento.

Mais cedo nesta terça-feira, 30, Davi gravou um vídeo e desabafou sobre a situação, ressaltando que os últimos dias não têm sido fáceis para ele. "Fico muito triste. Estou muito triste, muito, muito, muito, muito, muito com essa situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil. Mas, com toda a luta, com tudo que está acontecendo, a gente está indo para cima com toda a força que a gente tem", disse o campeão, que agradeceu a ajuda de seus seguidores na recuperação da conta.

ACABOU! Davi recuperou o seu Instagram e publicou um Story agradecendo o empenho de quem se juntou para ajudá-lo.



No Twitter, um tweet foi publicado em seu perfil oficial: "Conseguirmos toda turbulência acabou , obrigada pelo apoio de todos !!" pic.twitter.com/KIsEpHZMDh — Antenados (@canalantenados) April 30, 2024

Globo oficializa data de estreia para documentário sobre Davi

A estreia do documentário sobre a vida de Davi Brito no Globoplay já tem data confirmada! Para a alegria dos fãs do baiano, a produção que contará a trajetória do campeão do Big Brother Brasil 24 chega ainda neste mês na casa dos internautas.

Segundo informações da assessoria de imprensa da emissora, 'Davi - Um cara comum da Bahia' chega com exclusividade ao streaming da Globo no dia 08 de maio. O nome faz referência à fala de Rodriguinho, um dos participantes do reality que desacreditou da possibilidade de vitória do ex-brother.

No documentário, o público terá acesso a detalhes da infância de Davi em Cajazeiras, na Bahia. Além de saber mais sobre o que o levou a ser o grande campeão do programa, qual foi sua estratégia para lidar com os conflitos no jogo e o impacto da fama após o confinamento.

A produção Original Globoplay tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Taís Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de gênero de Mariano Boni.