Davi Brito tem perfil hackeado nas redes sociais e equipe alerta sobre golpe

Davi Brito, campeão do BBB 24, tem seu perfil hackeado nas redes sociais e equipe alerta os seguidores para golpe financeiro; saiba mais!

Davi Brito, campeão do BBB 24, teve o seu perfil no Instagram hackeado na noite desta segunda-feira, 29. O ex-brother teve sua conta invadida por golpistas, que divulgaram esquema de investimento de dinheiro nos stories. Sua irmã, Raquel Brito, também foi vítima dos hackers.

Através do X, antigo Twitter, a equipe de Davi alertou os fãs sobre a invasão e chamou atenção para o golpe financeiro que estavam tentando aplicar nos 10 milhões de seguidores do baiano. "Rackearam a Conta do IG de Davi Brito e de Raquel Brito!!! Estamos na busca pra recuperamos o acesso!! Pedimos que por favor não caiam em nada mensagens e nem storys nos perfis de Davi Brito e de Raquel Brito!!", disse o comunicado.

Rackearam a Conta do Ig de Davi Brito e de Raquel Brito !!!



Estamos na busca pra recuperamos o Acesso !! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 29, 2024

Pedimos que por favor não caiam em nada mensagens e nem storys no perfis de Davi Brito e de Raquel Brito !! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 29, 2024

Em publicação recente, seus seguidores deixaram comentários sobre o ocorrido e mostraram confusão com os stories do novo milionário. "Maior sacanagem, hackearam o cara, tomara que ninguém caia no golpe", disse um internauta. "Qual foi calabreso, já perdeu a conta?", escreveu outro. "Esse não tem paz um minuto", lamentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi toma atitude esclarecedora após questionamentos sobre rumo da carreira

Desde que se tornou o grande campeão do BBB 24, Davi Brito foi cercado por questionamentos dos internautas sobre sua carreira na medicina - grande sonho externalizado por ele durante o programa. Como resposta a dúvida gerada, o ex-brother fez alterações em sua biografia do Instagram.

Segundo fontes do jornal Em Off, Davi estaria estudando a possibilidade de se tornar empresário e influenciador, além de já estar planejando lecionar um curso para aqueles que desejam entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Por outro lado, antes, o perfil continha 'motorista de aplicativo' como profissão do baiano, mas nesta segunda-feira, 29, tal posição já está ocupada com a frase 'estudante de medicina', esclarecendo os rumores de que teria desistido do desejo de fazer faculdade.

Vale lembrar que o ex-participante do BBB 24 ganhou uma bolsa de estudos em uma das dinâmicas do programa. Após acertar a resposta do questionamento feito, ele foi presenteado com uma bolsa de estudos no curso que desejar, além de R$5 mil.