Ele cresceu! Filho caçula de Marcos Mion surge enorme em rara aparição

Marcos Mion prestigia a estreia do seu filho caçula, Stefano, como ator em série e posa ao lado do garoto, que já está enorme

Na noite desta terça-feira, 30, o apresentador Marcos Mion mostrou o seu lado de paizão coruja ao prestigiar a estreia do seu filho, Stefano Mion, o Tefo, de 14 anos, como ator na série O Dia Em Que a Minha Vida Mudou, do Gloob. O evento de lançamento aconteceu em São Paulo com a presença do elenco e familiares.

Mion e a esposa, Suzana Gullo, fizeram questão de prestigiarem o herdeiro caçula. Por sua vez, Tefo mostrou o quanto já cresceu. O rapaz mostrou que está quase da mesma altura do pai e que é bem parecido com o comunicador veterano.

A nova série fala sobre os dramas e amizades dos pré-adolescentes e é inspirada no livro de Keka Reis. A estreia será no dia 6 de maio.

Marcos Mion perdeu 10 quilos

Recentemente, Marcos Mion contou que já emagreceu 10 quilos em sua preparação para o filme. "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada. Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", disse ele.

Então, o artista contou que emagreceu. "Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam “escondidos”. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia", afirmou.