Ana Paula Siebert expõe ciúmes de Rafaella Justus com o pai: ‘Empecilho’

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert surpreende ao revelar episódio marcante de ciúmes de Rafaella Justus; entenda o motivo

Na noite da última segunda-feira, 20, Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, surpreendeu os seguidores ao revelar novos detalhes sobre seu relacionamento com Rafaella Justus. Apesar de se darem muito bem, a influenciadora revelou que, no início do namoro, a enteada tinha ciúmes e até compartilhou um episódio marcante, evidenciando que isso não foi um 'empecilho' para relação.

Através dos stories do Instagram, Ana Paula trouxe o assunto à tona ao responder uma caixinha de perguntas ao lado de Rafinha, que é fruto do antigo relacionamento com Ticiane Pinheiro. Quando questionadas sobre ciúmes de Justus, a adolescente disparou: "Essa é polêmica". Na sequência, a madrasta admitiu que enfrentou o apego da enteada.

"Acho assim toda relação pode acontecer de ter ciúme. A Rafa tinha quatro anos quando eu comecei a a namorar Roberto. Eu tinha 25, era uma menina, então teve, sim, alguns momentos”, disse Ana, que ainda reforçou: “É normal assim, mas isso nunca foi um empecilho e tem uma história muito boa", iniciou o relato.

"A gente foi para Nova York e a gente andava [muito] de carro. A Rafa sempre queria sentar no nosso meio ou do ladinho. Lembro que eu peguei a mão dele e de repente ela veio com a mãozinha dela e fez assim: tirou [minha mão] e pegou a do Roberto. Muito bonitinha”, Ana Paula lembrou enquanto dava risada ao lado de Rafinha.

Além de contar um dos episódios mais marcantes, Ana explicou que a enteada teve ciúmes dos seis aos 10 anos. Atualmente, o relacionamento entre as duas é ótimo, e a influenciadora está ajudando a adolescente a planejar todos os detalhes de sua festa de 15 anos. Inclusive, elas saíram ontem para provar vestidos para o evento.

Rafaella Justus faz prova de vestidos de sua festa:

A Festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, acontecerá apenas em agosto, mas a adolescente já está deixando muita gente curiosa ao exibir alguns detalhes do grande evento. Após mostrar a degustação de pratos luxuosos na última semana, nesta segunda-feira, 20, ela foi fazer a prova de vestidos.

Na companhia da madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, a primogênita da apresentadora da Record TV foi a um ateliê em São Paulo para experimentar alguns modelos e deu um spoiler do que está por vir: muito brilho e luxo. Até na última semana, Rafaella havia compartilhado o drama pessoal de não ter ainda resolvido o look.

Na visita ao ateliê, a herdeira de Roberto Justus colocou dois modelos: um longo e um curto, ambos na cor branca, colados ao corpo e com muitas pedras. "Será um sonho", falou Ana Paula Siebert ao acompanhar o momento especial. Vale lembrar que Ticiane Pinheiro é quem pagará os vestidos. Nos últimos dias, ela revelou qual foi a divisão dos gastos com o ex-marido.