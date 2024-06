Nelson Freitas revela história com Rita Lee e exalta tributo: 'Um luxo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nelson Freitas falou sobre participação em evento solidário que homenageará Rita Lee

Nelson Freitas será uma das personalidades que estará no projeto evento beneficente Solte Sua Voz Por Uma Causa, que neste ano irá homenagear Rita Lee. Em exclusiva à CARAS Brasil, o artista se disse empolgado para subir ao palco para homenagear a rainha do rock, a qual tem profunda admiração.

"Faremos uma bela homenagem. A Rita representa muito, evidentemente, é a nossa rainha do rock. Ela é trilha sonora das nossas vidas, não é?", diz Nelson, que tem se preparado nos detalhes para a apresentação que está marcada para a terça-feira, 25, na icônica Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O evento se inicia a partir das 20h.

Criado em 2009 por Celina Joppert, o Solte Sua Voz Por Uma Causa reúne jovens talentos, artistas e celebridades em prol de uma causa social da ONG "One By One", que há duas décadas tem se dedicado à inclusão de famílias com crianças em situação de deficiência física, motora e neurológica em situação de vulnerabilidade social.

Feliz com a oportunidade de resgatar seu trabalho como cantor, o qual está há algum tempo adormecido. Nelson conta que já viveu momentos marcantes envolvendo a música de Rita Lee. Um deles foi quando ele protagonizou um espetáculo que contava com músicas do artista como trilha sonora.

"Eu já fiz o musical Se Eu Fosse Você, ao lado da Cláudia Neto, que era uma adaptação do cinema, do filme do Tony Ramos e da Gloria Pires para o teatro, que foi maravilhoso e toda a trilha sonora foi da Rita Lee, o que foi um barato", relembra ele, que chegou a ser prestigiado pela cantora em uma apresentação: "Recebemos ela no palco em uma das apresentações em São Paulo. Então é sempre um luxo, a Rita Lee é sempre um luxo".

Leia também: Nelson Freitas desabafa sobre situação com bebidas: "A gente acha que é normal!"

Além de Nelson Freitas, também se apresentarão no Solte Sua Voz Por Uma Causa outros artistas como Tontom Perissé, Castorine, Camilla Marotti, Ananda Torres, Carol Romano, Bruna Barros, Fill Motta e Chelle.

"Foi uma surpresa muito agradável ser chamado para o projeto. Primeiro, porque eu já conheço a One by One. Eu já entrevistei a Teresa Stengel lá pro meu canal no YouTube e o trabalho dela é realmente incrível e extraordinário. Então, foi uma alegria muito grande receber o convite para esse grande evento de solidariedade com uma campanha, acima de tudo, de assistência às famílias que têm crianças que necessitem de ajuda, de atenção especial", finaliza.