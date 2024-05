Sasha se emociona ao ver Bruna Marquezine no Met Gala: "Minha amiga"

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, usou as redes sociais para compartilhar qual foi a reação da modelo ao ver Bruna Marquezine no Met Gala; confira

Bruna Marquezine fez sua estreia no Met Gala na última segunda-feira, 6, brilhando com um look luxuoso! E quem se emocionou com a participação da atriz no evento foi sua grande amiga Sasha Meneghel. Por meio das redes sociais, o marido da modelo, João Lucas, revelou que a filha de Xuxa chorou ao ver a amiga de infância no tapete vermelho.

“A gente na academia, treinando e assistindo o red carpet do Met Gala filmando a tela, gritando na academia, e a Sasha chorando… muitas emoções kkkkk muito orgulho de você, Bruna Marquezine”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

E acrescentou: “Assisti a live e foi foda! Todo mundo gritando”.

Além dele, Sasha também publicou um vídeo da atriz no tapete vermelho e declarou orgulhosa: “Te amo, Bruna”.

Bruna Marquezine faz sua estreia no Met Gala em NY

A atriz Bruna Marquezine deu mais um passo em sua carreira internacional na última segunda-feira, 6. Depois de marcar presença em alguns eventos em solo estrangeiro, ela fez a sua estreia no tradicional baile do Met Gala 2024, que acontece no Metropolitam Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos.

A musa chegou ao evento usando um vestido longo branco estiloso. O look contou com saia volumosa e com aplicações de flores para entrar no clima de jardim do tema da festa. Além disso, o modelito contou com decote generoso e destacou as curvas da beldade.

Vale lembrar que Bruna Marquezine deu o pontapé inicial em sua carreira internacional ao estrelar um filme da DC Comics em 2023, o Besouro Azul. Desde então, ela frequenta eventos e tapetes vermelhos no exterior com frequência.