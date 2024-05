Produtora responsável por turnês de Ivete e Ludmilla diz que decisão foi 'unilateral'

Produtora responsável por shows de Ivete Sangalo e Ludmilla se pronunciou nas redes sociais e garantiu que reembolso dos ingressos será realizado

Nesta quarta-feira, 15, a produtora responsável pelas turnês 'A Festa', de Ivete Sangalo, e 'Ludmilla In The House', da cantora Ludmilla, publicou um pronunciamento após as artistas anunciarem o cancelamento dos eventos. De acordo com a 30e, ambas as decisões foram tomadas de forma 'unilateral'.

"A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês", iniciou em comunidado publicado no Instagram.

Na sequência, foi explicado que, no caso de Ivete, foi tentada uma negociação para readequação de estrutura e produção após baixa demanda de ingressos antes do cancelamento. "Em relação à turnê 'Festa', por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado", disseram.

"Em relação à turnê 'Ludmilla in the house tour’, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso", afirmou a produtora.

E completou: "Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão."

Confira o comunicado na íntegra:

Entenda o ocorrido

A cantora Ivete Sangalo tomou a decisão de cancelar a turnê 'A Festa', na qual iria celebrar seus 30 anos de carreira. O comunicado oficial sobre o cancelamento foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 15, por meio da assessoria de imprensa da artista e suas redes sociais.

Ivete e sua equipe revelaram que o motivo do cancelamento foi uma questão com a produtora responsável pelos shows. Eles informaram que a produtora não iria conseguir garantir as condições necessárias para a realização dos shows. Com isso, eles optaram pelo cancelamento do projeto. A equipe ainda informou que os fãs devem procurar a promotora dos shows para pedir o reembolso dos ingressos já comprados.

Ainda nesta quarta-feira, 15, a cantora Ludmilla também anunciou o cancelamento de sua turnê'Ludmilla in the House'. O anúncio aconteceu pela manhã por meio de um pronunciamento oficial de sua assessoria de imprensa nas redes sociais. O primeiro show aconteceria no próximo dia 25 de maio.

Mais tarde, em uma sequência de vídeos, Ludmilla lamentou o ocorrido e esclareceu melhor o que a motivou a tomar essa decisão. Assim como explicado na mensagem publicada em seu perfil, a artista reforçou que precisou cancelar a turnê pensando no melhor para os fãs. Confira os detalhes aqui!