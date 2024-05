Dody Sirena e Lea Penteado lançam livro sobre o show business

O empresário Dody Sirena e a autora Lea Penteado recebem amigos e convidados em noite de autógrafos em livraria

O empresário Dody Sirena e a autora Lea Penteado lançaram o livro ‘Dody Sirena - Os Bastidores do Show Business'. O evento de lançamento aconteceu na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 15.

Os dois receberam amigos e convidados em uma noite de autógrafos animada. Entre os presentes estavam Esther Rocha, Rivaldo Guimarães, Paulo Moska, Karen Pedroso, Betinho da Band, Victor Oliva, Dj Felipe Venancio, Leda Nagle, Ricardo Bernd, Daniela Busoli, Luiz Maluf, Caroline Bieszczad, Marcelo Flores, Josue Ferreira, João Carlos Lima, Décio Cotomacio, Claudio Vargas, Aguinaldo Waligira, Pierre Mantovani, Romeu Giosa, Dagmar Alba e a secretária estadual de cultura de SP Marília Marton.

Nas redes sociais, ele celebrou o sucesso do evento. "Honrado com meu livro já nas bancas/internet e hoje sessão de autógrafos com a autora Léa Penteado em São Paulo. Minha atenção total nestas semanas e principalmente nos últimos dias, para o Rio Grande do Sul. Mudei meu planos de última hora e dei um jeito estar em SP esta noite para esta sessão de autógrafos, porque parte da renda das vendas dos livros será destinada aos necessitados das enchentes do Rio Grande do Sul. Imensa gratidão a Editora Matrix e Livraria da Travessa por esta mobilização e principalmente a todos vocês que estão adquirindo os livros, postando e assim ajudando e fazendo parte desta solidariedade", afirmou.

Agora, os dois se preparam para a segunda noite de autógrafos, que acontecerá no dia 21 de maio, às 18h30, na Livraria Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dody Sirena (@dodysirena)

Veja as fotos do evento: