BBB 24: Yasmin Brunet fica em choque ao assistir comentários de Rodriguinho

Eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet finalmente descobre que as declarações polêmicas sobre seu corpo foram feitas por Rodriguinho

Na madrugada desta quarta-feira, 13, Yasmin Brunet foi eliminada e deixou o Big Brother Brasil 24. Mas o verdadeiro choque aconteceu durante sua participação no 'Bate-Papo BBB', quando a modelo finalmente descobriu quem foi o responsável pelos comentários polêmicos sobre seu corpo: seu aliado no jogo, o pagodeiro Rodriguinho.

Durante o 'Bate-Papo BBB', os apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza relembraram diversos momentos da trajetória de Yasmin no reality show da Globo. O ponto crucial aconteceu quando decidiram exibir o vídeo do exato momento em que Rodriguinho e Nizan criticaram detalhes do corpo da modelo, apesar das negações do pagodeiro.

Depois de assistir antentamente, ela ficou chocada com os comentários de seu antigo aliado. Na sequência, Yasmin disse que estava decepcionada por ter confiado no cantor durante o confinamento: "Ele não só estava [na conversa], como ele comentou. Esse aqui é um jogo de reviravoltas”, ela declarou atônita aos apresentadores da atração global.

"A gente só sabe do que chega nos nossos ouvidos e a gente tem que escolher confiar ou não. Às vezes a gente confia e se decepciona, como agora”, a loira lamentou as falas do colega de confinamento, que chegou a declarar que ela ‘já foi melhor, mas tá bem bonita ainda’, além de criticar que ‘ela está mais velha e largou mão’, durante uma conversa no começo do programa.

Por fim, Yasmin também reagiu aos comentários envolvendo episódios de compulsão alimentar dentro da casa. Nesse sentido, a modelo disse que ficou incomodada algumas vezes com as falas, mas evidenciou que tinha intimidade com o pagodeiro e por isso, também fazia alguns comentários, considerados brincadeiras entre os dois.

“Tiveram momentos que me incomodaram sim, mas eu acho que a gente tinha uma certa liberdade sim, a gente se chamava de coisas como velho babaca. Tinha momentos que me incomodavam, mas não lembro”, Yasmin declarou e colocou um ponto final no assunto, que perdurou por toda edição e gerou polêmica na casa mais vigiada do Brasil.

O que Tadeu Schmidt falou sobre Yasmin Brunet?

Na noite desta terça-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação da modelo Yasmin Brunet do BBB 24, da Globo, com mais de 80% dos votos do público. Em seu discurso, ele relembrava momentos dos emparedados, tanto fora quanto dentro do jogo, destacando algumas de suas principais características.

“Um dos nomes, se não o nome mais conhecido dessa edição. E nome certo de todas as listas desde que o BBB passou a ter camarote. No 24, a sereia finalmente veio para o jogo. A sereia veio para essa casa querendo mostrar quem ela realmente é”, o apresentador declarou sobre a modelo; leia o discurso na íntegra.