BBB 24: Yasmin Brunet é eliminada após receber mais de 80% dos votos

A modelo deixou a casa do BBB 24 após disputar um paredão triplo ao lado de Lucas Henrique e Isabelle

Yasmin foi eliminada do Big Brother Brasil 24 após receber 80,76% dos votos do público e deixou o reality na noite desta terça-feira, 12. A modelo foi a décima segunda participante a ser eliminada da temporada.

A loira enfrentou um paredão triplo ao lado de Lucas Henrique e Isabelle. O professor de educação física recebeu 16,84% dos votos e cunhã apenas 2,4%.

Yasmin foi parar na berlinda por causa da indicação da Líder Beatriz, que a mandou direto para a votação do público.

Relembre a formação do paredão

Lucas Henrique foi emparedado por consequência da Prova do Líder. O brother, que era o Anjo da Semana, imunizou Leidy Elin. Buda também arrematou o Poder Absurdo e deveria imunizar uma das pessoas do Na Mira do Líder, ele optou por imunizar Pitel.

Em seguida, a líder Beatriz indicou Yasmin direto ao paredão. A casa votou e o mais votado foi Matteus com 6 votos.

O imunizado pelo Poder Coringa, Pitel, deveria indicar alguém a berlinda. A assistente social escolheu mandar Isabelle.

Lucas Henrique, Matteus e Isabelle disputaram a Prova Bate e Volta, mas Alegrete levou a melhor e se livrou da berlinda.