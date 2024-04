Após boatos de affair, Yasmin Brunet diz se está solteira

Nos últimos dias surgiram boatos de que a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet estaria vivendo um affair com a influenciadora digital Mia Carvalho

Na noite desta quarta-feira, 17, Yasmin Brunet conversou com o humorista Ed Gama durante o Prêmio Gshow BBB 24. Durante o papo, o apresentador questionou a modelo sobre sua vida amorosa, já que surgiram boatos de que ela estava vivendo um affair com a influenciadora digital Mia Carvalho.

Ed Gama disse para a ex-sister que viu rumores em sites de notícias, e a loira desconversou. "Não, não sei do que você está falando", afirmou a filha de Luiza Brunet após o questionamento.

O apresentador, então, perguntou se Yasmin falaria sobre o assunto, e ela disse que não gostaria de tocar no assunto. "Eu prefiro não. Pode ser?", pediu a modelo.

Segundo o jornal Extra, Yasmin já estaria se envolvendo com a cantora e influenciadora digital Mia Carvalho antes mesmo do confinamento para o reality show da TV Globo. No programa, a modelo chegou a mencionar que estava 'enrolada' fora da casa. Até então, o público achava que ela estaria envolvida com MC Daniel ou com o jogador do Corinthians, Carlos Miguel.

Após o boato viralizar na web, Yasmin negou qualquer envolvimento com a influenciadora. "Isso não procede! A Mia [Carvalho] é minha amiga, que loucura", afirmou a ex-BBB em conversa com o colunista Lucas Pazin, do Splash UOL.

Yasmin recorda compulsão alimentar no BBB 24

A modelo e ex-participante do Big Brother Brasil 24 Yasmin Brunet abriu o coração e falou publicamente sobre sua compulsão alimentar. O assunto envolvendo a vida pessoal da famosa se tornou público após sua passagem no reality show da TV Globo.

Em conversa com os seguidores nas redes sociais, a filha de Luiza Brunet revelou que chegou a pensar que o público não iria perceber o transtorno alimentar. "Foi 100% uma surpresa. Achei que ia passar batido. Fui sabendo que seria exposta de todas as formas e, querendo ou não, foi uma libertação", declarou ela.

Yasmin ainda disse acreditar que lutará contra a compulsão por toda sua vida. "Vão ter momentos bons e outros de recaída. E é por isso que as pessoas precisam entender que não é frescura, é algo sério", relatou a ex-BBB.