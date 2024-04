Yasmin recorda compulsão alimentar no BBB 24: 'Achei que ia passar batido'

Fora do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet abriu o coração e falou sobre a exposição de sua compulsão alimentar durante o reality show

A modelo e ex-participante do Big Brother Brasil 24 Yasmin Brunet abriu o coração e falou publicamente sobre sua compulsão alimentar. O assunto envolvendo a vida pessoal da famosa se tornou público após sua passagem no reality show da TV Globo.

Em conversa com os seguidores nas redes sociais, a filha de Luiza Brunet revelou que chegou a pensar que o público não iria perceber o transtorno alimentar. "Foi 100% uma surpresa. Achei que ia passar batido. Fui sabendo que seria exposta de todas as formas e, querendo ou não, foi uma libertação", declarou ela.

Yasmin ainda disse acreditar que lutará contra a compulsão por toda sua vida. "Vão ter momentos bons e outros de recaída. E é por isso que as pessoas precisam entender que não é frescura, é algo sério", relatou a ex-BBB. Dentro do programa, o assunto foi comentado por Rodriguinho, ex-colega de confinamento da modelo.

Em algumas ocasiões, o pagodeiro chegou a alertar a amiga sobre sua 'alimentação compulsiva'. No início do BBB 24, inclusive, Yasmin Brunet falou a respeito do distúrbio em um Raio-X diário.

Durante o desabafo no confinamento, a modelo confessou ter encontrado refúgio na comida para lidar com sua ansiedade. "Eu estou completamente descompensada na alimentação. Eu estou muito ansiosa e eu já tive questões alimentares, então eu estou depositando absolutamente tudo na comida", disse ela, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Nizam fala de reencontro com Yasmin Brunet

Na última quarta-feira, 10, Nizam Hayek, ex-participante do BBB 24, se pronunciou sobre uma possível reconciliação e reencontro com Yasmin Brunet após suas falas polêmicas sobre a modelo dentro da casa.

Ainda nesta semana, Yasmin afirmou que chegou a ser procurada pelo ex-brother nas redes sociais, mas não deu uma resposta para ele. Segundo ela, a conversa pode se tornar 'algo desconfortável' e ainda precisa de um tempo para digerir a situação.

Em entrevista concedida à Contigo!, Nizam revelou que não descarta uma conversa com a empresária, que ficou chateada ao saber das falas dele e de Rodriguinho sobre seu corpo. "Sim, eu vi que a Yasmin Brunet comentou e falou que estava esperando o tempo [certo]", iniciou. Confira!