BBB 24: Yasmin Brunet desabafa sobre compulsão alimentar no Raio-X

Na manhã desta terça, 16, Yasmin afirmou que está se sentindo ansiosa e que o único momento em que consegue não pensar em nada, é quando está comendo

Yasmin Brunet abriu seu coração e desabafou sobre a compulsão alimentar durante o Raio-X desta manhã, 16, no BBB 24. A modelo vem sendo alvo de piadas e comentários sobre seus hábitos estar comendo de forma 'desenfreada', segundo Rodriguinho.

A filha de Luiza Brunet, confessou ter encontrado um refúgio na comida para lidar com sua ansiedade. Confira o desabafo:

"Eu estou completamente descompensada na alimentação. Eu estou muito ansiosa e eu já tive questões alimentares, então eu estou depositando absolutamente tudo na comida", admitiu. "Eu pensei que poderia ser assim, mas eu não achei que seria tão intenso como está sendo, a questão da comida".

Yasmin tentou ainda explicar o sentimento. "É muito doido, quem tem questões alimentares vai entender, você se sente cheia e vazia ao mesmo tempo. Parece que o único momento em que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento em que eu como, mas logo em seguida já vem de novo", relatou. "Isso está sendo bem complicado", finalizou a sister dentro do um minuto disponível diariamente para a gravação do Raio-X.

No domingo, 14, Yasmin já tinha desbafado com Wanessa Camargo sobre sua relação com comida:"Eu voltei a ter compulsão alimentar. Olha o tanto que eu estou comendo. Assim, descontroladamente, e tô passando mal. Juro, tô me sentindo horrível depois. Porque eu não me vejo comendo, eu inalo a comida. Nem mastigo. Bizarro", disse a loira.

Rodriguinho faz novo comentário sobre compulsão de Yasmin

Rodriguinho segue fazendo comentários sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24. Fumante, a sister decidiu não continuar com o hábito dentro do confinamento, o que acarretou em um nível maior de ansiedade para a modelo e influenciadora dentro da casa.

Enquanto alguns participantes estavam no quarto descansando, Yasmin afirmou que solicitaria a psicóloga para falar sobre sua compulsão. "Você vai pedir, aí depois vai estar lá 'Yasmin, despensa' e vai ter uma mordaça", disse o cantor, causando algumas risadas. "Com um timer, que só vai abrir na hora do almoço", disse ainda.