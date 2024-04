Nizam fala de reencontro com Yasmin Brunet após falas polêmicas no BBB 24

Em entrevista recente, Nizam se pronunciou sobre possível reconciliação com Yasmin Brunet após acontecimentos no BBB 24: "Estou disposto"

Na última quarta-feira, 10, Nizam Hayek, ex-participante do BBB 24, se pronunciou sobre uma possível reconciliação e reencontro com Yasmin Brunet após suas falas polêmicas sobre a modelo dentro da casa.

Ainda nesta semana, Yasmin afirmou que chegou a ser procurada pelo ex-brother nas redes sociais, mas não deu uma resposta para ele. Segundo ela, a conversa pode se tornar 'algo desconfortável' e ainda precisa de um tempo para digerir a situação.

Em entrevista concedida à Contigo!, Nizam revelou que não descarta uma conversa com a empresária, que ficou chateada ao saber das falas dele e de Rodriguinho sobre seu corpo. "Sim, eu vi que a Yasmin Brunet comentou e falou que estava esperando o tempo [certo].", iniciou.

"Gente, eu tenho que respeitar o tempo dela e eu fiz a minha parte. Mandei a mensagem, eu estou disposto. Quero muito conversar com ela! Mas eu acho que realmente o dia de conversar com ela, vai ser no Rio de Janeiro, quando todos nós nos reencontrarmos. Cara, existir uma amizade só depende dela. Claro que, por minha parte, existiria uma amizade, mesmo porque eu admiro muito ela", disse o influenciador", completou o influenciador.

Ainda durante a conversa, Nizam analisou a relação que ambos tiveram no reality show. "E admirei ela dentro da casa, enquanto eu estava lá. Porque, inclusive, falei muitas vezes para ela isso. Eu até achei que a gente gerou algum início de amizade lá dentro, mas, mais uma vez, aqui fora, só depende dela. Eu estou super disposto! Principalmente, primeiramente, a pedir desculpas. E aí, a amizade seria uma outra conversa", disse ele.

Nizam defende entrada em plataforma de conteúdo adulto

Nizam Hayek Abou Jokh, ex-participante do BBB 24, surpreendeu os fãs ao anunciar que acaba de estrear em uma plataforma brasileira de conteúdo adulto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta como surgiu a ideia e comemora o sucesso, pois já ganhou assinantes mesmo antes de divulgar o perfil. O executivo e influenciador digital ainda garante: "Tenho tranquilidade em expor meu corpo".

O ex-brother diz que discutiu a ideia com muito cuidado e muito antes. "Já foi pensada antes. E não foi uma decisão difícil. Acho que difícil não é a palavra, mas foi considerada", diz, acrescentando que nunca teve receio em expor o corpo. "Tenho tranquilidade em expor meu corpo. Não tenho insegurança, não", declara.

Nizam afirma que a família o apoia neste projeto. "Tudo o que eu faço, antes de tomar essa decisão, sempre consulto meus amigos e minha família. Não faria nada que os decepcionassem e os afastariam de mim. Todas as decisões são tomadas em conjunto", afirma o ex-BBB, que não pode dar spoiler dos conteúdos por serem exclusivos.

O influenciador ainda fala sobre assédio. "Sempre existiu. Só é maior porque me tornei uma pessoa pública com mais pessoas me conhecendo. O assédio sempre teve. Agora só é em maior volume. Lido bem com isso. Acho que dá para tirar o lado bom desse assédio", garante.

Em paralelo a essa novidade, Nizam continua participando dos programas da TV Globo sobre o Big Brother Brasil e está estudando para se tornar apresentador. "São as lives de eliminação, enquanto o programa está rolando, também tenho um projeto que faço toda semana, onde mostro vídeos de curiosidade dos lugares que eu já visitei, e quero começar a estudar para virar apresentador. Então tem bastante projeto que quero colocar em prática, estão todos rolando, graças a Deus", fala.