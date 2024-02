BBB 24: Yasmin fica sabendo das falas de Nizam sobre seu corpo: 'Nojento'

Após quase um mês da saída de Nizam, Yasmin fica sabendo de alguns comentários que brother fez sobre sua aparência; modelo ficou revoltada

Após quase um mês da eliminação de Nizam do BBB 24, Yasmin Brunet ficou sabendo mais ou menos sobre os comentários que o brother fez sobre seu corpo. Sem saber ao certo como foi realmente o momento e quais outros participantes estavam presentes com ele, a loira mesmo assim ficou revoltada.

Lucas Henrique contou para ela o que ficou sabendo e a herdeira de Luiza Brunet não gostou nem um pouco sobre as críticas machistas acerca de sua aparência. "Só isso que ele falou? Ou ele falou mais a fundo? Só isso, não, já é bizarro", perguntou Yasmin. "Eu acho isso pesado", opinou Lucas. "Mas ele falou mais coisas ou não?", insistiu ela e o capoeirista respondeu: "Aí eu não sei, eu não estava lá. Acho que as pessoas não quiseram me falar".

Leidy Elin disparou: "Gente, que escrotinho". Em seguida, Lucas acrescentou: "Eu acho que me falaram isso meio que para amenizar o que ele falou". Yasmin disse revoltada: "Ah, porque esse gato lindo, maravilhoso, cara do gênio do Aladdin não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele, que é cheio de bomba também". "Quer ver corpo que ele vê na internet", acrescentou Leidy.

Wanessa se aproximou e Yasmin contou para a amiga a situação: "O Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa ia ser mais bonito, porque na internet era mais bonito. Aquele lindo, com aquela barba bizarra, todo estranho. Estou louca para ver ele lá fora".

"Eu acho, Leidy, de verdade, que ele direcionou o comentário. Talvez ele tenha falado da Yasmin, só que a galera não quis me contar", sugeriu o Anjo da semana. "Óbvio", falou Yasmin. "Que desnecessário", reagiu Wanessa.

"É nojento, macho escroto", declarou a atriz. Depois, Wanessa relembrou uma fala que ouviu de Nizam sobre não gostar de mulheres que usam cílios postiços. "Ele estava comentando como é a mulher que ele gosta, que ele não gosta de mulher muito montada, que gosta de mulher mais natural. É um gosto dele, ele tem direito de falar, mas acho que já é desnecessário. Mas não é tão grave quanto você falar do corpo de uma mulher", comentou a cantora.

Yasmin então se mostrou consciente de que as falas poderiam ter sido piores. "Não foi isso que ele falou, é óbvio que não foi isso que ele falou. Para o Pizane ficar noiado que iria sair porque estava do lado ouvindo? Foi algo bizarro", falou a modelo. "Ainda bem que foi [eliminado]", apontou Lucas. "Mas se ele não tivesse ido, vocês iam deixar a gente conviver com ele esse tempo todo sem saber do lado dele, conversando com ele?", questionou Yasmin.

Lucas Henrique conta sobre comentário de Nizam sobre corpo de mulheres do #BBB24 para Yasmin 👀 #RedeBBBpic.twitter.com/YzzeCwsx4W — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2024

Nizam assume seus erros

Eliminado do BBB 24, Nizam (32) não teve problema em assumir os erros que cometeu na casa mais vigiada do Brasil. Vilão assumido do início do programa, o ex-brother conta que tem usado a volta a rotina para evoluir e está agradecido com o apoio que vem recebendo.

"Tenho recebido ataques, mas o carinho tem sido muito maior que a negatividade. [Então], nem tenho dado atenção", começa o ex-participante do BBB , em entrevista à CARAS Brasil. "Tenho me retratado com quem eu devo e tem muita pessoa me mandando amor. Tem sido incrível estar na vida real."

O executivo diz que não chorou ao deixar o reality por ter sentido alívio, apesar da tristeza e frustação. Ele usou o Paredão que disputou como um termômetro da resposta do público, e sabia que, caso fosse eliminado, teria que lidar com alguma consequência do lado de fora do programa.