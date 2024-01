'Tenho recebido ataques, mas o carinho tem sido muito maior', diz Nizam após deixar o BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Nizam contou como está a volta à rotina e deu mais detalhes sobre seu processo de preparação para o BBB

Eliminado do BBB 24, Nizam (32) não teve problema em assumir os erros que cometeu na casa mais vigiada do Brasil. Vilão assumido do início do programa, o ex-brother conta que tem usado a volta a rotina para evoluir e está agradecido com o apoio que vem recebendo.

"Tenho recebido ataques, mas o carinho tem sido muito maior que a negatividade. [Então], nem tenho dado atenção", começa o ex-participante do BBB , em entrevista à CARAS Brasil. "Tenho me retratado com quem eu devo e tem muita pessoa me mandando amor. Tem sido incrível estar na vida real."

O executivo diz que não chorou ao deixar o reality por ter sentido alívio, apesar da tristeza e frustação. Ele usou o Paredão que disputou como um termômetro da resposta do público, e sabia que, caso fosse eliminado, teria que lidar com alguma consequência do lado de fora do programa.

Leia também: Davi, do BBB 24, foi morar com esposa três dias após primeiro encontro

O ex-brother também afirma que realmente se considera o vilão da edição, até o momento. "Se você tem a personalidade forte acaba sendo o vilão. Não acho que isso seja ruim. Depois que eu vi o que eu fiz lá dentro, eu realmente era o vilão aqui fora. Eu não ia negar."

Nizam conta que se tivesse a oportunidade de voltar ao reality, não mudaria sua personalidade, no entanto, pensaria suas palavras antes de serem ditas e se desculparia com quem machucou. Ele ainda afirma que a preparação para entrar no BBB foi bastante intensa, durando cerca de seis meses, e que pôde contar com a ajuda de sua irmã, Hanna, cunhado e seus melhores amigos.

Para o futuro, ele pretende absorver tudo o que a experiência o proporcionou e que pretende influenciar as pessoas para o bem e evolução. Além disso, Nizam também revela um desejo para sua profissão: "Trabalhar na TV. Quero focar totalmente nisso".

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE NIZAM, EX-PARTICIPANTE DO BBB 24: