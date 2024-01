BBB 24: Confira o momento de Thais Fersoza que causou revolta na irmã de Nizam

Irmã do ex-BBB Nizam desaprovou atitude de Thais Fersoza durante entrevista com o eliminado. Assista ao vídeo

Um trecho do programa Bate-Papo BBB deu o que falar na internet por causa de uma alfinetada da irmã de Nizam em Thais Fersoza. A irmã do ex-BBB ficou irritada ao ver a apresentadora imitando um tique do rapaz ao apresentá-lo na introdução do programa. Agora, o vídeo do momento repercutiu.

No início da atração, Thais falou sobre as expressões de Nizam em uma conversa no Big Brother e comentou sobre o movimento que ele fazia com a boca. “E ele começou a ficar meio nervoso, deu uma repuxada aqui que começou a ficar meio tenso: ‘cara o que eu falo agora?’, mas é isso, gente, daqui a pouco Nizam estará aqui com a gente”, disse ela no vídeo do momento.

A irmã do Nizam dizendo que a Thais Fersoza debochou o tal tique dele, sendo que ninguem nem sabia que ele tinha um tique, e o comentário dela foi esse: #BatePapoBBB#BBB24pic.twitter.com/MFcufWXuUS — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 22, 2024

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Algum tempo depois, em conversa ao vivo, a irmã de Nizam alfinetou a atitude de Fersoza. "A Thais na hora que estava te anunciando tirou sarro do seu tique. Onde isso faz dela melhor do que você? Não é só machismo. É tudo! Ela apontou uma falha em você da mesma forma que você apontou falha em outra pessoa", afirmou.

Na sequência, o humorista Ed Gama agradeceu a participação de Hanna e encerrou o assunto. Thais Fersoza, por sua vez, pediu desculpas a Nizam e se defendeu, garantindo que não teve intenção de ofendê-lo. "Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viralizaram brincadeira dentro da casa. Ela está certa, é sua irmã, está te defendendo", concluiu a apresentadora do Bate Papo BBB.