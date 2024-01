BBB 24: Irmã de Nizam critica fala de Thais Fersoza ao vivo: 'Tirou sarro'

Climão! Irmã de Nizam mandou um recado para o brother, eliminado do BBB 24, e aproveitou para alfinetar a apresentadora Thais Fersoza

Eliminado do BBB 24, da Globo, o brother Nizam participou do Bate Papo BBB durante a madrugada desta segunda-feira, 22, com Thais Fersoza e Ed Gama. Ao longo da conversa, Hanna, irmã do executivo de contas, entrou ao vivo e protagonizou um climão ao alfinetar a apresentadora do programa.

De acordo com ela, a esposa de Michel Teló cometeu um grande erro ao 'zoar' um tique do jogador. "A Thais, na hora que estava te anunciando, tirou sarro do seu tique. Onde isso faz dela melhor do que você? Não é só machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você da mesma forma que você apontou falha em outra pessoa", criticou.

Na sequência, o humorista Ed Gama agradeceu a participação de Hanna e encerrou o assunto. Thais Fersoza, por sua vez, pediu desculpas a Nizam e se defendeu, garantindo que não teve intenção de ofendê-lo.

"Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viralizaram brincadeira dentro da casa. Ela está certa, é sua irmã, está te defendendo", concluiu a apresentadora do Bate Papo BBB.

o exemplo de irmã que o Nizam têm. aí o motivo pelo qual ele é assim, a irmã passando pano para os erros dele: mexendo com a cabeça da Vanessa, falou do corpo da Yasmin e manipulou o pessoal..agora ela querendo afrontar a Thais. 🗣️ #BatePapoBBB#BBB24



pic.twitter.com/Z8i40O221s — ray.⚡️ (@taldenglot) January 22, 2024

Alane confessa ainda querer ficar com Nizam

Mesmo após ter se desentendido e votado em Nizam no último paredão, Alane confessou ainda se sentir atraída pelo executivo dentro do Big Brother Brasil.

Durante a tarde deste domingo, 21, na área externa da casa, a dançarina e Deniziane conversavam sobre a atração que elas sentem por Nizam e Matteus.

As duas analisaram a situação e Alane contou que, mesmo após o desentendimento com Nizam, ainda sente vontade de beijá-lo. "Amiga, se eu olho o Nizam e tenho vontade de ficar com ele, depois de tudo. Juro, eu olho o Nizam... eu não consigo olhar para ele", admite.

"É feio julgar a beleza dos outros, ele é bonito, mas não é uma beleza que me atrai, assim...", comenta Deniziane. Alane concorda e diz que não sabe se fora do programa ficaria com o executivo.

"É atração, não tem jeito, não", opina a fisioterapeuta. "E eu acho que é trouxice também, porque eu não quero, eu vejo ele sendo manipulador com as pessoas, aí eu falo: 'Nossa, não quero!'. Mas ele passa na minha frente, vai tomar banho, e já fico assim...", confessa Alane.