BBB 24: Alane e Nizam têm conversa séria. Saiba o que falaram!

Depois de falar sobre o status do relacionamento com Nizam no BBB 24, Alane tem uma conversa séria com o rapaz e eles tomam uma decisão

A sister Alane e o brother Nizam tiveram uma conversa séria sobre o relacionamento deles dentro do BBB 24, da Globo. Nos últimos dias, eles dormiram na mesma cama e trocaram carinhos. Porém, ela desmaiou de ansiedade durante uma conversa com ele no final de semana e eles tomaram uma decisão.

Na tarde desta segunda-feira, 15, os dois sentaram na área externa da casa do reality show e ela disse que não quer mais ter um relacionamento com ele no jogo. “Eu quero deixar claro que não sei misturar”, disse ela sobre a vida afetiva e o jogo. E ele concordou: “Tá tudo bem, esquece isso. É melhor, e outra, a gente não fica se sentindo culpado por estar em lugares diferentes. Carregar esse bagulho… Eu falei, a hora que a gente sair, se quiser, a gente conversa, se vê. Enfim, isso é um jogo”.

Ela afirmou: “Exatamente”. Por fim, Nizam comentou: "Vamos focar no que a gente quer aqui dentro. Relaxa. Eu não quero saber se você votou no Pizane, não ache que eu vou com pé atrás com você porque você votou em alguém próximo de mim. Foi o que eu falei, o Davi veio me esculachar porque eu era amigo do Rodriguinho. Ele falou ‘não confio em você porque você é amigo do Rodriguinho!".

Alane desmaiou no sábado

Durante a noite deste sábado, 13, a sister Alane deu um grande susto nos brothers e na equipe do BBB 24, da Globo, ao desmaiar na casa do reality show. Ela estava conversando com Nizam quando perdeu a consciência e desmaiou nos braços dele. Ao perceber que ela não estava bem, o rapaz pediu ajuda e todos os brothers a levaram às pressas ao confessionário para atendimento médico.

Ao vivo na TV, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o que aconteceu com Alane. A jovem foi levada para atendimento médico pela equipe de suporte do Big Brother Brasil. Os profissionais informaram que ela teve um desmaio por causa do seu estado emocional. Ela estava nervosa por causa de uma confusão e desmaiou. Porém, ela está bem.

“Alane já foi atendida. Está tudo com ela, foi só um nervosismo. A pressão está ótima, o coração está ótimo, a menina está maravilhosa e vai para a festa se divertir”, afirmou o apresentador.