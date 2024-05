Dia das Mães: confira eletrônicos em oferta para presentear nesta data especial

Fone de ouvido, caixa de som, Echo e muitas outras dicas de presentes

O Dia das Mães está chegando e, se você ainda não garantiu o presente perfeito, não pode perder essas dicas! Selecionamos 11 ofertas em eletrônicos no site da Amazon e que vão fazer a alegria da sua mãe nesta data especial. Tem de tudo: fones de ouvido, caixas de som, dispositivos Echo e muito mais! Confira e escolha o presente perfeito para a sua mãe: 1. Tablet Tab S9+, Samsung: https://amzn.to/3UwDeBk Descrição do produto: tela de 12,4” | Tela Dynamic Amoled 2x de alta resolução | Armazenamento de 512GB | Memória RAM de 12GB | Câmeras traseiras de 13MP + 8MP Ultra Wide | Processador Snapdragon 8 Gen 2 | Resistente à água e poeira |

Reprodução/Amazon

2. AirPods Pro 2ª geração, Apple: https://amzn.to/3JHT8n9 Descrição do produto: chip H2 que eleva o desempenho de áudio avançado | Driver e amplificador exclusivos de baixa distorção | Áudio adaptativo | Modo Ambiente | Cancelamento de ruído | Detecção de conversa | Volume personalizado.

3. Fones Beats Studio Pro: https://amzn.to/4aZw4wk Descrição do produto: som rico e imersivo | Áudio sem perdas via USB-C | Três perfis de som integrados | Dois modos de escuta dinâmicos: cancelamento ativo de ruído e modo Ambiente | Compatibilidade com emparelhamento | Áudio espacial personalizado.

4. Fast Smart TV 32”, Philco: https://amzn.to/3wkqa9T Descrição do produto: tela de 32” | Dolby Audio | Acesso à streamings | Busca inteligente multicanal.

5. Caixa de som Boombox BBS-02A, Aiwa: https://amzn.to/3JJpNJ2 Descrição do produto: potência de 50W RMS | Sistema de som com 2 Woofers e 1 Tweeter | 6 modos de luzes dinâmicas LED Color Light | Proteção IPX5 resistente a jatos e respingos d’água | Transmissão via Bluetooth | Função TWS.

6. Echo Dot 5ª geração, Amazon: https://amzn.to/3Uq6QzX Descrição do produto: Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,73” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Sensor de temperatura | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

7. Smartphone Moto G34, Motorola: https://amzn.to/3QsYeaL Descrição do produto: tela de 6,5” | Som Dolby Atmos | Câmera com inteligência artificial e Google Fotos | Memória interna de 256GB | Memória RAM Boost de 16GB.

8. Notebook Inspiron i15, Dell: https://amzn.to/3wlBiDx Descrição do produto: tela full HD de 15,6” | Memória SSD de 256GB | Memória RAM de 8GB expansível até 16GB | Intel UHD com memória gráfica compartilhada | Windows 11.

9. MacBook Air, Apple: https://amzn.to/4dlcR9Y Descrição do produto: tela de 13” | Processador M1 da Apple com CPU 8-core e GPU 7-core | Memória interna de 256GB | Memória RAM de 8GB | Autonomia de bateria de até 18 horas | Neural Engine 16-core para aprendizagem automática avançada.

10. Apple Watch SE GPS: https://amzn.to/3UG7yup Descrição do produto: conjunto inteligente | Detecção de acidente | Recursos de saúde e segurança | Compatibilidade com outros aparelhos Apple | Resistente à água até 50m | Liga e envia mensagens | Diversas modalidades de exercícios | Frequência cardíaca e do sono.

11. Kindle 11ª geração, Amazon: https://amzn.to/4bm2YXA Descrição do produto: tela antirreflexo de 6” | Armazenamento de 16GB | Resolução de 300ppi | Iluminação embutida de 4 LEDs | Tela sensível ao toque | Conectividade Wi-Fi.

