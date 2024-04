Ex-BBB Gizelly Bicalho conta quanto faturou após saída do programa e fala sobre a situação dos ex-brothers da 24ª edição do reality show; veja!

Gizelly Bicalho, ex-participante de destaque do BBB 20, revelou para seus seguidores nas redes sociais quanto faturou após sua eliminação do reality show da Globo. Na ocasião, ela também falou sobre as reclamações dos ex-brothers do BBB 24, que estão reclamando sobre problemas em seu contrato para conseguir trabalhos de publicidade após o fim do programa.

Em seu Instagram, Gizelly contou que faturou muito mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa após sua eliminação. "Eu entendo a frustração do pessoal que saiu do Big Brother 2024, porque na minha época foi o Big Brother Brasil da virada. Eu saí, na época, eu tinha 3 milhões de seguidores no Instagram. Tinha vários contratos assinados, mais de R$ 100 mil em contratos assinados quando eu estava dentro da casa ainda", revelou a advogada, que também listou as empresas que foram suas parceiras após o BBB.

Gizelly ainda detalhou como sua profissão se transformou após o programa e o motivo disso ter mudado para a edição do BBB 24. "A Globo não ganhou nada com isso, porque meu contrato acabou exatamente no dia 30 de abril, quando o Big Brother acabou. E eu fiz muitos trabalhos. Era pandemia, a gente estava dentro de casa, e eu faturei muito, mudei minha vida. Fechei contrato com a Globoplay. Teve mês que eu ganhei R$ 500 mil. Teve mês que eu ganhei mais que isso. E entendo a frustração dessa galera, que saiu e infelizmente não faturou nada. Mas eu também entendo que a Globo, como uma empresa, ela perdeu muito com o BBB 20, 21, 22, 23. Porque a galera saia, ganhava muito dinheiro, e ela não ganhava nada. Então por conta disso, ela mudou o contrato", contou a ex-sister.

Ao terminar seu relato de pós-BBB, a advogada disse o porquê da emissora carioca decidir mudar as regras em seu contrato e como os ex-brothers estão sofrendo com isso. "E agora os BBBs não faturam como faturavam antes, porque tem contrato com a Globo, que não quer fazer parceria, contratos com qualquer empresa, e nem com valores irrelevantes. Então se for um contrato de R$ 1 mil, por exemplo, pra Globo não faz sentido, porque ela vai ganhar 1% disso", finalizou Gizelly.

Ex-BBB Maycon desabafa sobre sua situação após o programa

Um dos ex-participantes do BBB 24 que relataram problemas financeiros, e desabafaram sobre seu contrato, foi o primeiro eliminado da edição, Maycon Cosmer. Em suas redes sociais, o cozinheiro mostrou diversas contas em aberto e detalhou sua situação.

"Tô aqui com poucos boletos, inclusive remédio. Tem aqui boleto do condomínio que eu nem abri, porque não vou pagar agora. Aqui é uma notificação de boleto atrasado. Nome no SPC, no Serasa. Três cartões de crédito atrasado. É assim que está a vida do ex-BBB", revelou Maycon.

Em seguida, ele contou que o grande motivo para estar passando por essa situação seria o contrato com a emissora carioca, que lhe impede de fazer publicidades. "Ninguém sabe como as coisas acontecem. Você todos já sabem até quando vai nosso contrato, eu não posso nem falar sobre isso. Sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade. Estamos inclusive impedidos de receber lanches, pizza, esse tipo de coisa em casa", disse o cozinheiro.

E continuou, lembrando de outros ex-participantes, como Lucas Henrique e Michel, que também confessaram estar enfrentando problemas financeiros. "Tem um monte de gente falando sobre isso e eu cansei de me calar. Eu já chorei hoje e tenho chorado todos os dias", desabafou.

Maycon também falou como está sendo sua relação com a Globo e como funciona para conseguir fechar contratos de publicidade ou participar de eventos. "Pra vocês que estão vendo a gente em show, passeando, comendo alguma coisa, cada vez que a gente come alguma coisa, nós precisamos pedir autorização para fazer isso. Nós precisamos mandar um email, um WhatsApp, e muitas vezes nos é negado", revelou ele.

