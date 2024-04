Yasmin Brunet se pronuncia sobre rumores de romance com influenciadora

Yasmin Brunet se pronuncia pela primeira vez e esclarece os rumores de romance com influenciadora após sua saída do BBB 24

Após sua saída do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet já estaria vivendo um novo relacionamento fora do reality show da Globo. A ex-sister estaria se envolvendo com a influenciadora digital Mia Carvalho, de 24 anos. E nesta quinta-feira, 16, a filha de Luiza Brunet se pronunciou pela primeira fez sobre os rumores.

Em conversa com o jornalista Lucas Pasin, do Splash Uol, Yasmin negou qualquer envolvimento com a influenciadora. "Isso não procede! A Mia [Carvalho] é minha amiga, que loucura", afirmou a ex-BBB.

Yasmin Brunet e Mia Carvalho forma conectadas pelo Jornal Extra, que afirmou que ambas estavam se envolvendo há algum tempo. Isso porque a loira deixou comentários elogiando a beleza da jovem nas redes sociais. A influenciadora também já afirmou que seu perfume favorito é o mesmo que Brunet sempre usa.

Este seria o primeiro relacionamento assumido pela modelo após o término de seu breve affair com o cantor MC Daniel, no final do ano passado. Anteriormente, Brunet também foi casada com o surfista Gabriel Medina entre 2020 e 2022.

Yasmin Brunet surpreende ao surgir com Vanessa Lopes

Na noite da última segunda-feira, 15, Yasmin Brunet surpreendeu seus seguidores ao mostrar que estava com Vanessa Lopes, que também participou do BBB 24 e com quem a modelo já teve um desentendimento no passado.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, a modelo surgiu sorridente ao lado da influenciadora digital, e celebrou o encontro. "Vocês não vão acreditar quem está comigo, gente", disse Brunet, que em seguida deu um abraço na ex-sister.

O encontro entre as duas deixou os fãs eufóricos, já que Yasmin e Vanessa já brigaram por causa de Gabriel Medina, ex-marido da modelo. Enquanto estavam confinadas no BBB 24, as duas chegaram a conversar sobre o assunto e selaram a paz.

Para quem não se lembra, após o fim do casamento de Brunet com Medina, em janeiro de 2022, Vanessa foi apontada como affair do surfista. A influencer negou qualquer envolvimento com o atleta, mesmo após eles teram sido flagrados juntos em algumas ocasiões.

Na época, Yasmin ficou incomodada com os rumores, e parou de seguir a tiktoker nas redes sociais. Depois, Vanessa chegou a alfinetar a modelo quando ela foi apontada como affair de Luan Santana, logo após ele terminar a relação com Izabela Cunha, que era amiga da loira.