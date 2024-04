Juninho, do BBB 24, revela que ex-sister se desculpou por polêmica no reality

Ex-BBB 24, Juninho recordou um episódio delicado dentro do confinamento e disse que conversou com uma ex-sister sobre o ocorrido

Ex-participante do BBB 24, Juninho falou sobre um episódio delicado envolvendo sua passagem no reality show da TV Globo. Em entrevista ao programa 'O Brasil Que Deu Certo', no YouTube, o motoboy recordou o momento em que a ex-sister Alane disse ter se sentido assediada por ele no confinamento.

Ele, que foi eliminado do jogo ainda em fevereiro, revelou que uma ex-colega de competição pediu desculpas em relação a sua postura perante a polêmica dentro do reality. De acordo com Juninho, a ex-sister Deniziane, que ficou ao lado de Alane durante o episódio, conversou com ele sobre o ocorrido.

"Deniziane me pediu desculpas por ter ficado ao lado da Alane. Ela falou pessoalmente, me pediu desculpas porque acabou tomando partido naquele momento por achar que estar ao lado da amiga era o certo a se fazer. Mas depois ela viu que tinha poucas informações para ter tomado partido num assunto tão sério. Foi exatamente as palavras que ela usou", declarou o ex-BBB.

Juninho, por sua vez, afirmou que aceitou o pedido de desculpas da fisioterapeuta. "Então, ela me pediu desculpas e foram aceitas. Acho que o mínimo que a gente tem que ter é bom senso. Todo mundo erra, tem o direito de errar, mas reconhecer o erro também é sadio, é uma forma de crescer com isso", concluiu ele.

Vale lembrar que, recentemente, em entrevista ao jornal O Globo, Alane garantiu que não pretende manter contato com alguns colegas de confinamento.

Juninho fala sobre oportunidades após o BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Antonio Carlos Junior, o Juninho, contou ao público que já retomou seu trabalho como motoboy depois que foi eliminado do reality show da TV Globo. No início desta semana, através de suas redes sociais, ele publicou um vídeo descontraído avisando que não tinha enriquecido após o programa.

Em entrevista ao site Quem, Juninho falou um pouco sobre sua vida pós-reality e explicou que ainda não conseguiu engatar a carreira como influenciador digital. "Meu pós está divertido, animado, recebendo convites bacanas. E na correria de motoboy porque tenho que ganhar uma grana e as publis ainda estão se desenvolvendo. Inclusive estou aí, aberto, tá galera", declarou ele.

Em seguida, o ex-BBB contou que recebe bastante carinho e apoio dos fãs, que o incentivam a não desistir de trabalhar com a internet. "Então estou nesse corre para pegar uma grana e me divertindo bastante. Recebendo muito carinho, infinitamente, nas ruas. A galera me abraça muito, me incentivando, me apoiando a continuar tentando a vida de influenciador e buscar publicidades. Ainda não aconteceu pra mim", disse.