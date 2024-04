Vera Fischer encanta ao mostrar fotos inéditas com o filho e a nora: 'Felicidade'

Curtindo um dia em família, a atriz Vera Fischer abriu um álbum de fotos inéditas em momento descontraído com o filho e a nora

A atriz Vera Fischer dividiu com os seguidores uma sequência de fotos inéditas de uma pequena parte de sua família. Nesta terça-feira, 30, a artista abriu um álbum especial onde surge ao lado do filho, Gabriel Camargo, e da nora, Leticia Catalá.

Esbanjando alegria e simpatia, os três posaram sorridentes para a câmera ao registrarem o momento descontraído. Na legenda, Vera Fischer explicou que, em breve, sua filha Rafaela também se juntará a eles.

"Family. Gostoso, gostoso, gostoso passar um dia com eles. Gabrielzinho, Leticia e logo, logo Rafaelinha vem se juntar à gente. Quem tem família sabe o que é amor de verdade. Isso se chama felicidade. Uma terça-feira iluminada pra vocês, queridos", declarou a eterna Helena Lacerda de 'Laços de Família' (2000).

Encantados com as fotos, diversos admiradores da atriz lotaram os comentários com mensagens carinhosas à família. "Vera, seu filho é lindo, igual a sua beleza", escreveu uma internauta. "Muito linda sua família", disse outra. "Não tem amor que se compare", falou uma terceira.

Gabriel Camargo, de 31 anos, é fruto do antigo relacionamento da atriz com o ator Felipe Camargo. Primogênita de Vera Fischer, Rafaela Fischer tem 44 anos e é filha da famosa com o ator Perry Salles, falecido em 2009.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer fala sobre retorno à TV

Quando o assunto é televisão, Vera Fischer (72), sem dúvidas, é um dos nomes que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Apesar da trajetória de sucesso, Vera está afastada das novelas tem um pouco mais de cinco anos. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz comentou se voltaria a atuar na TV: "Qualquer personagem bom me faria voltar".

O último trabalho de Vera Fischer atuando na TV Globo foi em 2018, na novela Espelho da Vida. A atriz avalia o mercado audiovisual brasileiro para atores mais velhos e crítica etarismo no audiovisual brasileiro.

"Já demonstrei que tenho talento, o Brasil sabe disso. Não tem sentido que nós, mais velhas, não sejamos chamadas. Há papéis para todos. Colocar atores jovens em papéis que poderíamos fazer é algo que discordo. Vamos ter que continuar batalhando e falando sobre isso". Confira o bate-papo completo com a artista!