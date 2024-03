Vera Fischer sobre retorno à TV: 'Qualquer personagem bom me faria voltar'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Vera Fischer comentou um pouco mais sobre retorno à TV, maturidade e luta contra o etarismo

Quando o assunto é televisão, Vera Fischer (72), sem dúvidas, é um dos nomes que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Apesar da trajetória de sucesso, Vera está afastada das novelas tem um pouco mais de cinco anos. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz comentou se voltaria a atuar na TV: "Qualquer personagem bom me faria voltar".

O último trabalho de Vera Fischer atuando na TV Globo foi em 2018, na novela Espelho da Vida. A atriz avalia o mercado audiovisual brasileiro para atores mais velhos e crítica etarismo no audiovisual brasileiro.

"Já demonstrei que tenho talento, o Brasil sabe disso. Não tem sentido que nós, mais velhas, não sejamos chamadas. Há papéis para todos. Colocar atores jovens em papéis que poderíamos fazer é algo que discordo. Vamos ter que continuar batalhando e falando sobre isso".

Além disso, Vera foi questionada se teria interesse em fazer papéis no streaming, ao que ela esclareceu que recebeu dois convites, mas ainda não foram fechados, por isso não dará mais detalhes: "Tenho muitos planos para o teatro. Estou bem antenada no que pode acontecer".

Em 2012, Vera integrou o elenco de Salve Jorge, novela de Glória Perez (75), onde interpretava Irina. Sua participação na trama gerou diversos comentários, pois, apesar de ser uma vilã, a personagem sempre estava sentada. Com isso, na época, internautas criaram a campanha "Levanta Irina".

Nos palcos

Vera Fischer está cruzando o país com o espetáculo Quando For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Esse é o terceiro ano seguido em cartaz. A atriz comenta: "Isso é uma coisa muito difícil de se ver nos últimos tempos aqui no Brasil. Nós estamos indo na velocidade da luz".

"Posso garantir que o sucesso da peça vem primeiramente pelo texto surpreendente e irônico. Isso é o que chama atenção das pessoas. Mas também tem a Vera Fischer que chama atenção! (risos) Nós temos atores maravilhosos, figurinos deslumbrantes", finaliza.